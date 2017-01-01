制作一个充满活力的60秒教程视频，展示一个简单的工作日晚餐食谱，适合忙碌的家庭厨师，他们希望在不麻烦的情况下享受美味的餐点。视觉风格应明亮且引人入胜，快速剪辑，配以欢快的器乐曲和由HeyGen生成的清晰AI旁白，引导观众完成每个步骤，利用预先设计的视频模板加快“视频制作”过程，为您的“食谱视频制作器”内容提供支持。

生成视频