回顾视频制作器：立即创建您的精彩集锦
使用HeyGen的直观模板和场景，轻松将照片和剪辑转化为动态的精彩视频，完美适合社交媒体。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个专业的45秒活动回顾视频，面向潜在客户和营销团队，展示关键亮点，采用时尚现代的视觉风格，结合清晰的文字覆盖和激励人心的器乐配乐。使用HeyGen的字幕/字幕功能，确保所有观众都能获得无障碍和影响力。
用一个90秒的年度回顾视频总结您的年度回顾，设计用于个人反思和与亲密网络分享，使用柔和的过渡和温馨的原声配乐。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速将您最珍贵的回忆组装成引人入胜的叙述。
为社交媒体粉丝和团队成员开发一个充满动作的30秒体育亮点视频，充满快速剪辑、充满活力的音效和激励人心的高节奏音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，完美适应Instagram Reels和YouTube Shorts等各种平台的回顾视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为社交媒体创建引人入胜的回顾视频？
HeyGen简化了制作精彩视频和年度回顾合集的过程。您可以利用回顾视频模板，上传自己的媒体，并添加动态文字动画，有效吸引观众的注意力。
HeyGen提供哪些定制选项来制作独特的精彩集锦？
HeyGen提供广泛的可定制功能，允许您整合上传的媒体，从各种视频模板中选择，并添加专业的过渡效果。通过内置音乐和旁白功能增强您的回顾视频。
HeyGen的AI工具能否帮助生成个性化的年度回顾视频？
是的，HeyGen利用AI工具简化您的创作过程。您可以使用脚本生成视频叙述，选择AI化身进行独特展示，并生成旁白，轻松让您的年度回顾栩栩如生。
将我的HeyGen回顾视频导出并在不同平台上分享有多容易？
HeyGen使导出和分享完成的回顾视频变得简单，支持适合Instagram和其他社交媒体平台的各种纵横比。您的内容已准备好立即分发给观众。