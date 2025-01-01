品牌重塑公告视频制作工具
自信地推出您的新品牌。我们的“品牌控制（标志、颜色）”确保您的公告视频完美反映您的更新身份。
119/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个为科技初创公司和产品经理设计的动态45秒公告视频，揭示具有新功能的重大产品重塑。视觉美学应充满活力，配以动态图形，同时由一个引人入胜的AI化身传达关键信息。使用HeyGen的AI化身和语音生成功能，以清晰创新的方式呈现复杂信息。
示例提示词2
开发一个鼓舞人心的60秒商业视频制作作品，面向员工、利益相关者和B2B客户，阐述品牌重塑后的新愿景和价值观。该视频应具有电影般的视觉风格，配以柔和、激励人心的背景音乐和清晰、真挚的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合高质量的视觉效果，与公司焕然一新的品牌形象深刻共鸣。
示例提示词3
设计一个充满活力的15秒社交媒体预告片，针对品牌即将重塑，目标受众为普通公众和现有粉丝。视觉风格应快速且色彩丰富，配以流行音乐，关键信息以屏幕文本形式突出显示。利用HeyGen的字幕/说明功能，确保即使在无声观看时也能实现可访问性和即时理解，突出定制选项以打造独特的品牌形象。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的品牌重塑视频模板
首先从各种专业设计的品牌重塑视频模板和场景中进行选择。这为快速启动您的公告提供了创意基础。
2
Step 2
定制您的品牌元素
将您的视频完美匹配您的新品牌身份。使用我们强大的品牌控制功能轻松上传您的新标志、品牌颜色和字体。
3
Step 3
添加您的公告信息
将您的关键品牌重塑信息整合到视频中。您可以利用文字转视频功能从脚本生成自然的旁白，甚至使用AI化身来呈现您的公告。
4
Step 4
导出并启动您的活动
完成您的视频并以不同平台的各种纵横比导出。通过所有营销活动渠道分享您有影响力的品牌重塑公告，以吸引您的观众。
常见问题
HeyGen如何简化我的品牌重塑公告视频制作？
HeyGen提供一个用户友好的平台，具有可定制的品牌重塑视频模板和AI化身，帮助您快速制作有影响力的品牌重塑公告视频。您可以轻松整合您的品牌元素，打造专业外观。
HeyGen适合制作专业的商业视频吗？
是的，HeyGen是为专业人士设计的直观商业视频制作工具。其拖放编辑器和全面的素材库使其易于用于任何营销活动。
HeyGen提供哪些定制选项以保持品牌一致性？
HeyGen提供广泛的定制选项以保持您的品牌一致性。轻松将您的标志、自定义字体和品牌颜色整合到任何视频项目中，以确保一致性。
HeyGen能帮助我制作吸引人的社交媒体视频吗？
当然可以。HeyGen的AI化身和文字转视频功能使您能够创建动态且吸引人的社交媒体内容。您还可以添加动画并为不同平台定制纵横比。