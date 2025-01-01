实时更新视频制作：快速创建动态内容
利用我们的AI驱动的文本到视频功能，瞬间将文本转化为动态的实时更新视频。
为企业团队和人力资源部门开发一个90秒的内部沟通视频，聚焦于新公司政策，使用引人入胜且信息丰富的视觉风格，并在屏幕上显示关键要点。叙述应强调“实时协作”功能对团队项目的好处，以及HeyGen的“字幕/说明”如何确保所有观众的可访问性和清晰度，使复杂信息易于理解。
为营销专业人士和小企业主制作一个动态的2分钟宣传视频，展示为在线活动生成“专业视频”的效率。视觉风格应高质量且充满活力，配以欢快激励的配乐，清晰展示HeyGen的“媒体库/素材支持”如何丰富内容，以及“旁白生成”如何快速制作出精美的演示。
为数字营销人员和个人内容创作者设计一个充满活力的45秒社交媒体广告，推广即将到来的活动或产品发布，采用快节奏的视觉风格，配以引人注目的图形和激动人心的音轨。此短片必须有效利用HeyGen的“纵横比调整和导出”以优化各种平台，并展示多样的“模板和场景”，轻松创建有影响力的“社交媒体视频”，提升参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI自动化简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI自动化技术，将文本转化为专业视频，并提供可定制的AI化身。我们的平台简化了整个视频制作过程，使用户无需复杂的视频编辑技能即可高效生成高质量内容。
HeyGen提供哪些技术编辑功能用于视频定制？
HeyGen的在线视频编辑器提供强大的技术功能，如多层时间轴，允许对内容进行精确控制。您可以轻松调整视频大小以适应不同平台，生成自动字幕，去除背景，并以最高4K分辨率导出最终作品。
在HeyGen视频制作器中，多个用户可以实时协作吗？
是的，HeyGen旨在促进团队生产力和实时协作。我们的在线视频制作器支持多个用户同时在项目上工作，简化了团队和内容创作者的视频制作工作流程。
HeyGen为创建的视频提供哪些导出和发布功能？
HeyGen提供强大的导出和发布功能。您可以轻松调整视频的纵横比以适应各种平台，并直接发布到社交媒体，确保您的内容在不同渠道上有效地到达受众。