Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为项目团队和工程负责人开发一个90秒的案例研究视频，展示团队如何“实时协作”以制作用于冲刺评审的“动态内容”；视觉美学应现代且引人入胜，展示HeyGen的多样化AI化身在虚拟工作空间中互动，并配有轻快、鼓舞人心的音频风格。
制作一个2分钟的深入视频，面向科技初创公司和研发部门，展示由先进的“文本转视频功能”驱动的“AI视频代理”的能力；视觉和音频风格应具有未来感且信息量大，HeyGen的旁白生成提供清晰、清晰的解说，配合复杂的图形解释。
为技术作家和支持团队设计一个45秒的快速指南，展示如何生成用于常见问题的“自动短视频”，利用“字幕”提高可访问性；视觉呈现应高效实用，专注于清晰的屏幕文本和简单动画，配以直接、有帮助的旁白，并通过HeyGen的字幕/标题功能提高可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何在AI视频生成中实现实时更新和适应？
HeyGen利用先进的“实时算法适应”功能，作为一个复杂的“实时更新视频生成器”运行。这使用户能够在“AI视频创建过程”中进行即时修改并看到即时变化，确保动态内容始终保持最新。
HeyGen作为领先的AI视频生成器的定义能力是什么？
HeyGen提供全面的“AI视频创建软件”，让用户轻松“生成AI视频”。其强大的“AI视频代理”支持“文本转视频功能”、旁白和字幕，使其成为端到端视频生成的完整解决方案。
HeyGen能否支持从简单脚本到端到端视频生成？
是的，HeyGen在“端到端视频生成”方面表现出色，通过其强大的“文本转视频功能”将脚本转化为专业视频。用户可以轻松添加“旁白”和“字幕”，高效创建精美的“动态内容”。
HeyGen如何简化各种需求的视频创建过程？
HeyGen通过提供一个直观的平台来快速“生成AI视频”，显著简化了“视频创建过程”。它支持“自动短视频”和“社交媒体视频”的制作，使其成为多种应用的高效“实时更新视频制作器”。