房地产漫游生成器：快速创建惊艳视频

通过AI虚拟人和全自动视频制作自动化专业虚拟导览，提升买家参与度。

创建一个引人入胜的45秒房地产漫游视频，专为物业经理和代理商设计，展示新上市的房屋，提供逼真的视频导览。视觉风格应简洁现代，利用流畅的镜头运动突出关键特征，并通过HeyGen的配音生成功能生成专业且吸引人的配音，将静态房产照片转化为动态的观看体验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的社交媒体宣传视频，目标是浏览Instagram和TikTok等平台的潜在买家，旨在通过快速的房产亮点增加买家参与度。视觉风格应动态且节奏快，结合屏幕文字和欢快的背景音乐，全部由HeyGen的文本转视频功能驱动，快速将房产描述转化为引人注目的视觉效果。
示例提示词2
制作一个优雅的60秒虚拟导览视频，专为豪华房产代理商和开发商量身定制，提供独家地产的沉浸式体验。采用电影般的视觉风格，配以优雅的过渡和高雅的背景音乐，使用HeyGen的AI虚拟人功能，由一个知识渊博的虚拟导游来突出展示房产中的定制品牌元素。
示例提示词3
为需要快速吸引新房源注意的房地产代理商制作一个简洁的15秒快速视频，确保最大程度地接触潜在买家。视觉风格必须生动且视觉丰富，专注于引人注目的房产特征，使用HeyGen的字幕工具生成生动的图形和动态字幕/说明，使内容即使在无声情况下也易于理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

房地产漫游生成器的工作原理

轻松创建专业虚拟导览，展示房产并吸引潜在买家，使用我们的AI视频生成器。

1
Step 1
上传您的房产图片
首先上传您的高质量房产照片。我们的AI将无缝地将您的房产照片转化为引人入胜的视频序列，进行逼真的漫游。
2
Step 2
选择您的视频风格
从各种模板中选择，并自定义视频的美学以匹配您的品牌。结合您的标志和首选色彩方案，呈现专业的展示。
3
Step 3
添加AI虚拟人或配音
通过AI虚拟人引导观众或从文本生成引人入胜的配音，增强您的漫游。轻松提供有关房产的详细信息。
4
Step 4
导出并分享您的漫游
完成后，生成适合所有平台的各种纵横比的视频。轻松分享您的高质量虚拟导览，以增加买家参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示沉浸式房产列表

.

开发引人入胜的AI视频，以逼真的细节展示房产，为潜在买家提供沉浸式虚拟导览体验。

background image

常见问题

HeyGen如何通过创意视频导览改变我的房地产营销？

HeyGen的AI视频生成器可以将您的静态房产照片转化为专业的、逼真的视频导览，通过沉浸式体验提升您的房产营销，吸引潜在买家。

是什么让HeyGen成为高效的房地产漫游生成器？

HeyGen提供全自动的房地产漫游生成器，无需拍摄即可快速制作视频。我们的AI工具可以轻松将您现有的房产照片转化为动态的虚拟导览。

我可以使用HeyGen为特定品牌定制我的房地产视频吗？

当然可以，HeyGen允许您为房地产视频进行广泛的品牌定制，包括添加您的标志和首选颜色。这确保了您的房产列表在所有社交媒体活动中保持一致的品牌形象，增加买家参与度。

HeyGen如何帮助创建引人入胜的房产虚拟导览？

HeyGen通过利用AI虚拟人和逼真的配音，结合自动字幕，帮助您创建引人入胜的虚拟导览。这些功能结合在一起，为潜在买家提供沉浸式体验，使您的房地产视频脱颖而出。