房地产营销视频制作工具：提升您的房源

提升您的房产列表和虚拟房屋导览。使用我们的专业模板和场景创建令人惊叹的房地产营销视频，吸引买家。

为潜在购房者创建一个动态的60秒虚拟房屋导览视频，展示一处新上市的房产，采用明亮、吸引人的视觉效果和欢快、优雅的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能突出关键特征，让“新上市模板”真正生动起来。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为房地产经纪人开发一个引人入胜的30秒介绍视频，面向寻求值得信赖的专业人士的潜在客户，采用干净、专业的视觉效果和自信的语气。使用HeyGen的AI虚拟形象一致地展示经纪人的品牌，整合其独特的品牌套件以实现即时识别。
示例提示词2
制作一个真实的45秒推荐视频，旨在安抚持怀疑态度的潜在客户，捕捉温馨、真实的客户采访，并配以柔和的背景音乐。使用HeyGen的字幕/说明功能确保最大程度的可访问性，并强调经纪人提供的“专业质量视频”。
示例提示词3
设计一个信息丰富的60秒解释视频，专为首次购房者量身定制，使用引人入胜的动画和清晰的解说来解析复杂的市场趋势。利用HeyGen的吸引人模板和场景简化信息，将抽象概念转化为易于理解的“解释视频”。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

房地产营销视频制作工具的工作原理

使用吸引人的模板和强大的编辑工具，创建令人惊叹的房地产视频，从引人入胜的房源展示到沉浸式虚拟房屋导览。轻松提升您的房产营销。

1
Step 1
选择模板
从专为房地产设计的多种吸引人视频模板中选择，快速启动您的项目。我们的平台提供多样化的“模板和场景”，满足各种房地产营销需求。
2
Step 2
添加您的媒体
通过轻松上传您独特的房产照片和视频剪辑，或利用我们广泛的“媒体库/库存支持”来个性化您的视频。这将使您的房源视频充满生机。
3
Step 3
应用品牌元素
通过使用“品牌控制（标志、颜色）”提升视频的专业性，确保一致的视觉识别。整合您的品牌套件，以确保在所有创作中与您的机构专业形象保持一致。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频，并利用“纵横比调整和导出”优化其在各种平台上的表现。轻松下载您的专业质量视频，在社交媒体和其他渠道上分享，扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐

.

开发引人入胜的推荐视频，以建立信任并突出您服务的成功客户体验。

background image

常见问题

HeyGen如何简化房地产营销视频的制作？

HeyGen的AI视频平台让房地产经纪人可以轻松创建专业质量的视频。利用吸引人的模板和直观的拖放功能，快速制作引人入胜的房源视频、虚拟房屋导览或推荐视频。

我可以定制我的房地产视频以匹配我的品牌吗？

当然可以！HeyGen允许您完全定制您的房地产视频，确保它们完美契合您的品牌。整合您的品牌套件，添加自定义媒体，并利用专业动画创建独特且有影响力的房产列表视频。

我可以用HeyGen创建哪些类型的房地产视频？

使用HeyGen，房地产经纪人可以生成多种专业质量的视频，包括动态房源视频、虚拟房屋导览、引人入胜的推荐视频和信息丰富的解释视频。这些视频非常适合在YouTube和Instagram等社交媒体平台上增强您的营销效果。

HeyGen如何帮助房地产经纪人高效制作专业质量的视频？

HeyGen是一个AI驱动的视频平台，旨在提高效率，让房地产经纪人能够快速将脚本转化为专业质量的视频，配有AI虚拟形象和语音生成。我们的云端在线视频编辑器支持字幕、背景音乐，并能轻松导出高清视频，满足您的所有营销需求。