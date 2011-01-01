基于测验的教育视频：提升学习与参与

为学生和教师创建动态互动视频测验，通过HeyGen的文本转视频功能将脚本转化为引人入胜的课程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的互动视频测验，目标是高中生，旨在让学习变得生动有趣。视觉风格应充满活力和现代感，由一个友好的AI虚拟形象通过HeyGen的语音生成功能传递内容，使复杂主题易于理解，并通过游戏化促进互动学习体验。
示例提示词2
制作一个2分钟的简洁说明视频，面向教育管理者和技术协调员，详细介绍将互动教育内容整合到LMS中的好处和过程。视觉呈现应清晰且信息丰富，使用清晰的屏幕文本和HeyGen的字幕功能确保可访问性，突出如何创建增强学习管理系统的互动视频。
示例提示词3
想象一个45秒的视频，专为准备翻转课堂的教育者设计，展示如何使用AI为课前作业生成问题。该视频应采用创新和鼓励的视觉风格，展示一个AI虚拟形象快速呈现多项选择题，并演示HeyGen的文本转视频功能以简化内容创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

基于测验的教育视频如何运作

将您的教育内容转化为引人入胜的互动测验，有效提升学习者的参与度和理解力。

1
Step 1
创建或上传您的视频
首先使用HeyGen的文本转视频功能制作您的教育内容，或轻松上传现有的YouTube视频或其他媒体作为互动测验的基础。
2
Step 2
添加互动测验问题
在视频的关键学习点直接整合多项选择题和其他互动元素，创建一个挑战并吸引学生的互动视频测验。
3
Step 3
利用AI和可访问性增强
使用AI生成问题，快速构建全面的测验。通过HeyGen的语音生成功能和自动字幕进一步增强您的视频，以扩大可访问性和影响力。
4
Step 4
导出并部署用于学习
一旦完成，利用纵横比调整和导出功能准备您的互动视频，以便在各种平台上分发，准备在课堂环境中或通过LMS集成分发给学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为学生澄清复杂主题

.

将具有挑战性的学术主题转化为易于理解和互动的视频课程，使复杂信息对所有学习者都易于获取。

常见问题

我可以用HeyGen创建什么样的互动视频测验教育内容？

使用HeyGen，您可以生成高质量的教育视频，包含AI虚拟形象、定制语音和动态场景。这些内容是互动视频测验的优秀基础，提供清晰的解释和视觉演示。

HeyGen视频可以集成到LMS中用于互动学习体验吗？

可以，使用HeyGen创建的视频可以以多种格式和分辨率导出，适合上传到学习管理系统（LMS）或其他互动视频平台。这使得教育者可以利用HeyGen强大的视频生成功能进行翻转课堂，并通过补充内容吸引学生。

HeyGen如何帮助教师准备提示多项选择题的视频片段？

教师可以使用HeyGen制作特定的视频片段，展示AI虚拟形象解释概念，然后这些片段可以作为外部互动测验中的多项选择题或讨论的提示。这种方法通过在评估前清晰传递信息来增强教育内容。

HeyGen有哪些功能可以帮助构建引人入胜的互动学习教育视频？

HeyGen提供AI虚拟形象、庞大的媒体库和可定制的模板，帮助您构建视觉吸引力和语言吸引力兼具的教育视频。这些功能使得创建动态内容成为可能，为互动学习体验做好准备。