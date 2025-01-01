快速教程视频制作器：即时制作引人入胜的操作视频

使用AI人类虚拟形象将复杂的分步骤说明转化为引人入胜的教程视频，简化所有技能水平的视频制作。

120/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为DIY爱好者设计一个60秒的操作视频，演示如何制作一个简单的木制书架。视频应采用清晰的分步骤视觉效果和干净的文字覆盖，利用一个引人入胜的AI虚拟形象提供令人安心的指导，突出HeyGen的AI虚拟形象和字幕功能以确保清晰的沟通。
示例提示词2
制作一个30秒的解释视频，面向忙碌的专业人士，将“量子计算”的概念分解为易于理解的见解。视频应包含快速剪辑、充满活力的背景音乐，以及一个充满活力的AI虚拟形象简明扼要地传递关键信息，利用HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持，打造出色的成品。
示例提示词3
为社交媒体经理开发一个15秒的快速教程视频，提供一个快速提升Instagram参与度的技巧。视觉风格应时尚且视觉吸引力强，专为垂直平台设计，配有动态字幕，展示没有视频编辑技能的用户如何使用HeyGen的纵横比调整和导出以及字幕功能实现专业效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

快速教程视频制作器的工作原理

即使没有视频编辑经验，也能快速轻松地创建引人入胜的分步骤视频，利用强大的AI工具。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在文本到视频编辑器中输入或粘贴您的教程脚本。这立即形成了您的分步骤说明的基础，简化了内容生成。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从各种视频模板和场景中进行选择来增强您的教程。这提供了专业的外观和感觉，简化了设计过程。
3
Step 3
添加配音和旁白
使用AI配音让您的脚本栩栩如生。生成自然的多语言旁白，确保您的信息对观众清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的教程完成，以您所需的纵横比导出。您的快速教程视频现在可以在各个平台上分享，有效传达您的说明。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作快速社交媒体教程

.

快速创建适合社交媒体平台的可分享操作视频和剪辑，瞬间吸引注意力。

background image

常见问题

HeyGen能否帮助我在没有编辑经验的情况下制作快速教程视频？

当然可以，HeyGen让制作快速教程视频变得非常简单，即使没有视频编辑经验。其用户友好的界面允许您将文本转化为引人入胜的操作视频和解释内容，配有专业的AI虚拟形象和配音。

HeyGen教程视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的教程视频与您的品牌保持一致。您可以从各种视频模板中进行选择，结合您的品牌元素，并使用丰富的媒体库来创建令人惊叹的视觉效果，以支持您的分步骤说明或产品教程。

HeyGen如何利用AI创建专业的教程视频？

HeyGen作为一个先进的AI教程视频制作器，利用AI人类虚拟形象和文本到视频的功能生成动态内容。我们的平台集成了AI配音和智能脚本到视频功能，以高效地制作高质量的专业教程视频。

我可以使用HeyGen制作哪些类型的教学内容？

HeyGen适用于制作各种教学内容，包括详细的操作视频、全面的培训视频和简明的解释视频。其工具支持为任何主题创建有效的分步骤说明，增强学习和参与度。