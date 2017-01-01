快速培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程

通过先进的文本到视频功能，将文本脚本瞬间转化为动态、引人入胜的培训视频。

创建一个引人入胜的60秒产品说明视频，目标是小企业主，展示如何快速生成吸引人的营销内容。视觉风格应现代且清晰，包含动画图形和与专业配音同步的屏幕文本。利用HeyGen强大的从脚本到视频的文本转换功能，快速将您的想法转化为精美视频，确保无缝的用户体验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为L&D团队的新员工开发一个90秒的入职视频，旨在介绍公司文化和关键流程。视频应采用友好和欢迎的视觉风格，由一个亲切的AI化身以对话语气在自定义背景场景中呈现信息。利用HeyGen的AI化身和多样化的模板和场景来个性化体验，使复杂信息易于被新观众理解。
示例提示词2
为内容创作者制作一个45秒的社交媒体视频，提供快速提升视频互动的技巧。视觉和音频风格应快速、色彩丰富且充满活力，结合动态过渡和欢快的背景音乐，并辅以清晰的字幕。使用HeyGen广泛的媒体库/素材支持，寻找吸引眼球的视觉效果，与目标观众产生共鸣，并轻松添加字幕以提高可访问性。
示例提示词3
想象一个简洁的75秒操作指南，面向技术达人学习新软件功能，逐步演示特定功能。视觉美学应简洁、指导性和专业，使用屏幕录制与文本覆盖交替，并配以冷静、权威的配音。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种设备上最佳观看效果，并从现有模板和场景中进行调整，以简化此影响深远的生成式AI内容的创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

快速培训视频生成器的工作原理

高效生成引人入胜的AI驱动培训视频。将文本转化为专业视频内容，使用可自定义的AI化身和配音，仅需几分钟。

1
Step 1
输入您的脚本
首先将您的培训内容直接输入或粘贴到编辑器中。我们的平台会立即将您的脚本转换为视频，准备好使用我们的文本到视频功能进行进一步自定义。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过从多样化的AI化身和专业模板库中选择来增强您的视频。这些视觉效果帮助您有效传达信息。
3
Step 3
自定义声音和视觉效果
添加多语言的AI配音并整合品牌元素。微调视觉效果、背景音乐，并添加字幕以确保清晰沟通。
4
Step 4
生成并分享您的视频
一旦满意，生成您的高质量培训视频。轻松下载为MP4文件或利用智能分享选项来简化您的视频制作流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作快速指导视频

即时生成简短、引人入胜的指导视频和剪辑，非常适合快速知识传递和社交平台。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创建过程？

HeyGen的直观平台允许您快速将文本提示转化为引人入胜的AI生成视频内容。您可以轻松输入脚本，我们的先进AI负责视觉制作，包括AI化身和同步音频。

我可以在HeyGen视频中自定义AI化身和视觉效果吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的自定义选项，供您调整AI化身和视觉效果。您可以从各种数字化身中选择，应用滤镜，并整合自己的媒体，创建一个真正独特的AI生成视频，与您的品牌保持一致。

使用HeyGen的AI，我可以快速创建哪些类型的视频？

HeyGen使用户能够快速制作各种视频，从动态培训视频和操作指南到引人入胜的社交媒体视频。我们广泛的模板库和生成式AI工具简化了您的视频制作流程。

HeyGen是否支持多语言视频内容？

是的，HeyGen提供强大的多语言支持，允许您创建具有多样化AI配音的视频。这一功能确保您的视频内容，无论是用于培训还是其他目的，都能有效地覆盖全球观众。