通过强大的从脚本到视频功能加速视频创作，实现快速学习。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的教程视频，针对教育工作者和在线课程创建者，展示HeyGen如何简化教育视频内容的制作。视频应采用专业且动态的视觉风格，使用各种“模板和场景”来展示学习模块。一个欢快、清晰的语音生成应引导观众了解过程，突出HeyGen如何简化引人入胜的教程视频制作。
示例提示词2
为内容创作者和营销人员制作一个30秒的解说视频，他们需要快速传播信息。该视频应具有快速节奏、视觉丰富的美学，利用广泛的“媒体库/素材支持”快速说明关键点。包括自动“字幕/说明文字”以提高可访问性，确保核心信息有效且简洁地传达，使HeyGen成为理想的快速学习视频制作工具，适合易于消化的内容。
示例提示词3
为忙碌的专业人士和研究人员开发一个75秒的信息视频，提供复杂报告的简明总结。视觉风格应平静且结构良好，利用专业的“AI化身”传达关键发现。强调如何使用“纵横比调整和导出”轻松适应不同平台的视频，定位HeyGen为快速知识吸收和共享的AI学习助手。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

快速学习视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的教育内容、解说视频和动画教程，提升学生理解力和沟通能力。

1
Step 1
创建您的脚本或使用模板
首先将您的学习材料粘贴到编辑器中。我们的AI可以生成脚本，或者您可以从各种“AI驱动的模板”中选择，专为快速学习视频设计。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
选择一个逼真的“AI化身”来展示您的内容。通过从我们的媒体库中选择合适的背景和视觉元素来增强您的视频，使学习更具吸引力。
3
Step 3
生成语音和字幕
从您的脚本中自动创建自然的“AI生成语音”。通过为视频添加“自动字幕/说明文字”来确保可访问性并加强学习。
4
Step 4
导出并分享您的学习视频
完成您的内容并“导出”您的快速学习视频，选择适合不同平台的最佳纵横比。利用智能分享选项有效分发您的专业教育内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度

通过利用AI驱动的视频内容，提高培训项目中的学习者参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何作为教育工作者和学生的快速学习视频制作工具？

HeyGen通过AI驱动的工具赋能教育工作者和学生创建引人入胜的教育视频。用户可以快速将脚本转化为视频，配以AI化身和专业语音生成，提升学生理解力并加速内容创作。

是什么让HeyGen成为各领域专业人士的有效AI视频制作工具？

HeyGen为专业人士提供了一个多功能平台，用于制作高质量的培训视频、内部沟通和营销材料。通过从脚本到视频、可定制模板和品牌控制等功能，HeyGen简化了视频文档和沟通，满足多样化的业务需求。

内容创作者能否高效利用HeyGen的AI功能制作视频？

当然，HeyGen通过其先进的AI功能显著加速了内容创作者的视频制作。从生成逼真的AI化身和语音到自动字幕和说明文字，HeyGen简化了将脚本转化为引人入胜的动画视频的过程。

HeyGen在创建解说视频和教程方面的用户友好性如何？

HeyGen设计了一个用户友好的界面，使任何人都能轻松创建专业的解说视频和教程视频。其直观的拖放功能，结合丰富的媒体库和各种模板，确保了所有用户更快的创作过程。