目的视频制作：轻松创建引人入胜的视频
快速制作专业外观的视频，使用AI化身，将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，无需演员。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个时长45秒的产品发布视频，目标是科技初创公司和产品经理，渴望通过高质量视频展示创新。视觉风格应现代简洁，专注于产品演示，由引人入胜的AI化身旁白，传达专业性和尖端技术，这是HeyGen“AI化身”的核心产品。
开发一个引人注目的60秒视频营销作品，面向营销专业人士和内容创作者，强调可访问性和影响力。该视频应采用专业、简洁的美学风格，配以引人注目的视觉效果，并辅以精准的“字幕/说明”，以确保广泛的覆盖和理解，利用HeyGen强大的“字幕/说明”功能。
生成一个信息丰富的30秒“目的视频制作”教程，专为软件用户和潜在客户量身定制，解释平台内的一个关键功能。视觉风格必须直接且基于屏幕捕捉，旁白从脚本中轻松生成，展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，创建一个精致且具有指导性的“视频制作”演示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频制作？
HeyGen是一款直观的AI视频制作工具，允许您轻松创建视频内容。利用我们强大的在线视频制作工具，包括AI化身和从脚本到视频的功能，高效地实现您的创意愿景。
HeyGen能否帮助制作具有自定义品牌的高质量视频？
当然可以，HeyGen使您能够轻松制作高质量的视频内容。我们的平台包括自定义品牌选项，允许您整合您的标志和品牌颜色，确保所有视频营销需求的外观专业且精致。
HeyGen提供哪些创意资产用于视频制作？
HeyGen提供了丰富的素材库和多种视频模板，帮助您快速启动创意项目。您可以轻松选择场景和设计元素，创建出色的视频内容。
HeyGen是否提供专业旁白和文本转语音解决方案？
是的，HeyGen具备先进的旁白生成和文本转语音功能。这使您能够为视频添加专业旁白，确保清晰的沟通和引人入胜的音频体验。