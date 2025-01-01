公共系统开发视频制作者：创建有影响力的视频
使用从脚本到视频功能，轻松将政策文件和技术报告转化为引人入胜、易于访问的公共服务视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为公共部门组织开发一个30秒的动态营销视频，展示像HeyGen这样的制视频工具如何提升他们的新项目推广。该视频面向营销团队，应该具有视觉吸引力和现代感，配有欢快的背景音乐和专业的AI化身，利用HeyGen的AI化身和模板与场景轻松创建，呈现出精致的外观。
制作一个温暖且易于接近的60秒视频，旨在告知公众和社区成员有关新公共服务的信息，强调易于访问和好处，展示多功能视频创作平台的强大功能。这个公共系统开发视频制作者示例应视觉丰富，利用HeyGen的媒体库/库存支持中的多样化素材，并包含清晰的字幕/说明，以确保广泛的理解。
在一个50秒的培训视频中展示使用AI视频工具的效率，面向公共部门培训部门和人力资源，专注于为新内部系统的员工入职培训。视觉和音频风格应为指导性、清晰且逐步进行，使用令人安心的AI语音和清晰的视觉辅助工具，利用HeyGen的从脚本到视频功能有效构建，简化内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频项目？
HeyGen使用户能够为各种目的创建出色的视频，包括营销视频、解说视频和培训视频。其直观的视频创作平台提供了丰富的视频模板和可定制的AI化身，以实现您的创意愿景。
是什么让HeyGen成为领先的AI视频制作者？
HeyGen通过利用先进的AI功能，如从脚本到视频和逼真的AI文本到语音，成为强大的AI视频制作者。用户可以使用简单的拖放编辑器轻松生成带有自定义AI化身的专业视频。
我可以使用HeyGen自定义视频以保持品牌的身份吗？
可以，HeyGen确保您可以通过广泛的自定义选项创建符合品牌的视频。视频创作平台提供品牌控制功能，以整合您的标志和颜色，确保每个视频都完美符合您的品牌身份，使用可定制的视频模板。
HeyGen如何简化视频创作过程？
HeyGen通过其统一的AI视频平台简化视频创作过程，提供强大的AI视频工具。自动字幕/说明、即时配音生成和全面的库存媒体库等功能使视频创作变得轻而易举。