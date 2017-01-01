公共服务解说视频生成器：简化的AI视频
快速创建有影响力的公共沟通和培训视频，适用于公共部门，使用AI化身。
开发一个2分钟的培训模块，针对公共部门员工的更新数据隐私协议，包含清晰、简洁的屏幕文字和图形，配以中立、权威的声音，利用HeyGen的从脚本到视频功能来简化内容创作。
制作一个60秒的公益广告（PSA），鼓励社区参与邻里清洁活动，目标是社区成员和家庭，采用积极、正面且视觉吸引力强的风格，并配以鼓励的音频语调，通过定制HeyGen的预制模板和场景。
创建一个45秒的公共沟通视频，告知市民关于公共交通路线的最新变化，目标是所有政策利益相关者，采用直接、现代且易于理解的视觉风格，配以清晰、清晰的声音，通过HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能确保广泛的可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化从脚本生成解说视频的技术流程？
HeyGen通过允许用户直接输入文本，简化了技术上的“从脚本到视频”工作流程，我们先进的“AI视频创作平台”将其转换为引人入胜的“解说视频”。这简化了制作过程，使HeyGen成为高效的“AI解说视频制作工具”。
HeyGen为创建AI化身提供了哪些先进的技术能力？
HeyGen提供了强大的技术能力，用于制作高度逼真的“AI化身”，这些化身可以通过自然的表情和口型同步传达您的信息。这些化身与我们的“语音生成”功能无缝集成，为多样化的沟通需求赋予生命。
HeyGen能否自动为公共沟通视频生成字幕和旁白？
是的，HeyGen具备自动生成“字幕/说明文字”的功能，以增强您的“公共沟通”内容的可访问性和覆盖面。结合先进的“语音生成”，HeyGen确保您的信息清晰且广泛理解，无需人工操作。
HeyGen如何支持快速创建公益广告视频？
HeyGen通过其直观的“拖放功能”和丰富的专业“模板”库，大大加快了“公益广告”视频的“制作”速度。这使用户能够快速制作引人注目的内容，用于关键的公共信息传递。