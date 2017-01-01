公益宣传视频生成器：使用AI创建公益宣传
使用AI虚拟形象生成引人入胜的公益宣传视频，打造工作室级别的高质量视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为年轻人和学生开发一段60秒的环保意识宣传视频，突出可持续实践。视觉和音频风格应现代、吸引人且充满活力，配以欢快的音乐和生动的图形。利用HeyGen的从脚本到视频功能，高效地将您的脚本转化为引人入胜的公益宣传视频制作，传递保护环境的信息。
制作一段30秒的公民责任提醒视频，面向公众，鼓励参与本地志愿服务机会。美学风格应权威但亲切，结合鼓舞人心的视觉效果和通过HeyGen的语音生成功能生成的专业旁白。这个定制视频将作为一个有影响力的公益宣传视频生成器，使用可定制的模板来促进社区参与。
设计一段50秒的家庭安全提示视频，专注于家庭火灾预防。视觉和音频风格需要友好、清晰且视觉简单，使用明亮的色彩和易于理解的动画。从HeyGen的媒体库/素材支持中整合相关视觉效果，以增强信息传递，创建一个可直接使用的视频模板，用于传递重要的安全信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的公益宣传视频？
HeyGen通过其直观的AI视频生成器简化了引人入胜的公益宣传视频的创建过程。您可以使用可定制的模板和逼真的AI虚拟形象，将您的脚本转化为引人入胜的视频，大大缩短制作时间，同时保持专业水准。
HeyGen提供了哪些创意AI工具来提升我的公益宣传视频内容？
HeyGen提供了一套强大的创意AI工具来提升您的公益宣传视频。利用AI虚拟形象、先进的AI语音生成器和庞大的媒体库及素材，制作出视觉上令人惊叹且有影响力的公益宣传视频，而无需复杂的编辑。
我可以使用HeyGen的AI视频生成器自定义我的公益宣传视频的外观和品牌吗？
当然可以！HeyGen的AI视频生成器为您提供了对公益宣传视频创意元素和品牌的完全控制。利用可定制的模板，整合您组织的标志和颜色，并调整纵横比，以确保您的信息在所有平台上始终保持品牌一致性。
HeyGen如何确保我的公益宣传视频具有可访问性并能覆盖广泛的受众？
HeyGen旨在使您的公益宣传视频对多元化受众高度可访问且有效。通过自动字幕/说明和AI配音支持140多种语言，您可以创建清晰传达信息并在全球范围内推动公众参与的视频。