公共服务说明视频制作工具，助力清晰沟通
使用先进的语音生成技术，传递清晰且专业的公共公告，实现有影响力的信息传递。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒说明视频，面向新居民，简化获取本地图书馆卡的流程。采用视觉上简洁且令人安心的语调，配以逐步动画视觉效果，利用HeyGen的从脚本到视频功能，将详细脚本转化为易于理解的格式，并配有专业旁白。
需要为公众制作一个30秒的公共服务公告（PSA），敦促在干旱期间立即采取节水行动。这个重要信息应采用紧迫但平静的视觉风格，利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合有影响力的高质量视觉效果，配以权威的旁白和清晰易懂的字幕/说明。
为新公共服务志愿者设计一个90秒的培训视频，概述社区参与的最佳实践。该视频需要专业的、指导性的视觉美学，配以清晰的屏幕文字和一致且温暖的语音，由HeyGen的语音生成功能生成，所有内容基于预设计的模板和场景快速组装，呈现出精致的外观。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜且视觉吸引力强的公共服务说明视频？
HeyGen提供了一个全面的创意引擎，拥有多种专业模板和拖放功能，让您轻松制作高质量的动画说明视频。我们的平台简化了视频编辑过程，助力引人入胜的公共沟通。
我可以使用HeyGen的AI功能将公共服务脚本转化为动画视频吗？
可以，HeyGen擅长于原生提示视频创作，轻松将您的脚本转化为屏幕就绪的动画视频。利用我们的AI虚拟形象和从脚本到视频功能，高效地将您的公共服务公告呈现出来。
HeyGen为公共沟通视频提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供了广泛的品牌控制，允许您定制如标志、颜色和自定义字体等元素，以确保您的公共沟通视频达到专业效果。您还可以访问丰富的视觉库，确保所有说明视频的专业效果。
HeyGen如何简化面向更广泛受众的公共服务公告的创建？
HeyGen通过提供自动字幕/说明和多语言高级语音生成，帮助您创建可访问的公共服务公告。这确保了您的公共服务说明视频能够有效地覆盖并吸引更广泛的受众。