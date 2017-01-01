您的公共安全培训视频制作解决方案

即时将您的脚本转化为动态的公共安全培训视频。我们的从脚本到视频功能确保高效制作和更高的参与度。

制作一段引人入胜的90秒公共安全培训视频，面向急救人员，通过情景学习展示关键的应急方案。视觉风格应高保真且紧迫，使用动态摄像角度传达情境的紧张感，同时由AI化身以稳定、令人安心的语调清晰讲述正确的程序，强调在压力下保持冷静。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一段针对制造业员工的60秒工作场所安全培训视频，重点介绍机器操作的基本合规培训。视频应采用清晰的分步骤视觉方法，可能使用动画图表和明确的警示标志，并配以简洁的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，内容将直接将书面协议转化为引人入胜的视觉指南，确保准确有效的指导。
示例提示词2
制作一段全面的2分钟公共安全培训视频，专为新入职的公用事业工人设计，重点关注一般现场安全和危险识别，以提高知识保留率。视频应包含明亮的插图和潜在危险的真实案例，并配以专业、清晰的旁白。确保包含准确的字幕/说明文字，以提高可访问性和强化，使复杂信息易于理解和记忆。
示例提示词3
想象一段为人力资源团队制作的30秒动态更新视频，介绍修订后的公共安全协议，利用HeyGen作为AI视频制作工具简化生产。视觉风格应时尚现代，使用鲜艳的色彩和有影响力的文字覆盖快速传达关键变化，并由专业的AI生成语音增强。首先选择一个相关的预制模板，以加速内容创建并保持一致的高质量输出。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公共安全培训视频制作工具的工作原理

轻松使用AI创建有影响力的公共安全培训视频。将复杂的协议转化为引人入胜的视觉内容，增强团队的知识保留和合规性。

1
Step 1
创建您的脚本和化身
首先编写或粘贴您的安全脚本。然后，从多样化的AI化身库中选择或上传您自己的化身，以真实地传达您的信息，将文本转化为引人入胜的视觉故事。
2
Step 2
添加视觉效果和品牌元素
通过从我们广泛的媒体库中添加相关视觉效果来增强视频的清晰度和参与度。利用模板和场景有效地构建您的培训，并应用您的品牌颜色和标志，以保持一致的专业外观。
3
Step 3
生成语音和字幕
通过多语言的高质量语音生成使您的脚本栩栩如生。通过自动添加准确的字幕/说明文字，确保所有学员的可访问性和理解。
4
Step 4
导出以便部署
一旦您的公共安全培训视频完成，轻松以所需格式和纵横比导出。利用我们的SCORM导出功能，实现与学习平台的无缝集成，使分发和跟踪变得简单。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全协议

将复杂的公共安全法规和应急行动计划转化为易于理解的视频模块，以实现更清晰的沟通和合规。

background image

常见问题

HeyGen如何简化公共安全培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术将脚本转化为引人入胜的公共安全培训视频，配有AI化身和逼真的语音生成。这简化了整个公共安全培训制作过程，使专业视频制作无需复杂的技术技能即可实现。

HeyGen为安全内容的合规和分发提供了哪些技术功能？

HeyGen支持自动生成闭合字幕和多语言支持，确保视频对多元化观众的可访问性。对于分发，视频可以以多种格式导出，包括SCORM导出，以便无缝集成到学习管理系统中，这对合规培训至关重要。

HeyGen能否快速创建定制的工作场所安全培训视频？

是的，HeyGen提供预制模板和强大的媒体库，允许快速制作定制的工作场所安全培训视频。您可以输入您的安全内容并结合AI化身，轻松创建引人入胜的视觉内容。

HeyGen如何增强安全培训中的知识保留？

通过结合从脚本到视频的功能、富有表现力的AI化身和情景学习元素，HeyGen为安全培训视频创造了令人难忘的叙述。这种引人入胜的视觉内容显著提高了知识保留率，相较于传统方法。