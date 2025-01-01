您的公共安全意识总结视频制作器

通过将脚本转化为专业视频，轻松创建引人入胜的安全意识视频。

119/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的公共安全意识总结视频，面向公众的社区安全活动，重点是应急准备。该视频需要明亮、吸引人且现代的信息图表视觉风格，配以友好、欢快的音轨以吸引注意力。通过将简洁的脚本转换为视频，并确保通过字幕/说明文字实现可访问性，它将快速有效地传达关键信息。
示例提示词2
为现有员工制作一个2分钟的安全意识视频复习，突出办公室环境中的常见风险可视化场景。视觉风格应结合办公室环境的真实素材与动画叠加，图形化地展示潜在危险，配以深沉、信息丰富的旁白和柔和的背景音乐。利用HeyGen的媒体库/素材支持轻松获取相关视觉素材，并使用专业模板和场景构建结构。
示例提示词3
使用AI视频制作器为管理层和人力资源设计一个30秒的简洁更新视频，总结公司工作场所安全政策的最新变化。视觉风格应简洁、极简且企业化，具有直接且专业的音频语调。此视频将快速准备并针对各种平台进行优化，使用纵横比调整和导出，利用AI化身高效传达关键政策要点。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建公共安全意识总结视频

通过AI轻松创建引人入胜的公共安全意识视频，将关键信息转化为令人难忘的、有影响力的总结，只需四个简单步骤。

1
Step 1
粘贴您的安全内容
将您的公共安全意识总结直接输入平台。我们的AI会自动使用文本转视频功能将您的文本转化为视觉脚本。
2
Step 2
选择一个模板
从多种专业模板中选择，以构建您的视频并增强安全意识信息的视觉讲述。
3
Step 3
添加旁白和品牌
使用AI语音生成器集成专业旁白，清晰传达您的公共安全信息并强化关键信息。
4
Step 4
导出您的视频
制作高质量的公共安全意识视频，准备好在各个平台上分享或通过LMS集成进行部署，以有效地接触您的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强公共安全活动

.

为公共安全意识生成引人入胜的社交媒体视频，快速与社区分享关键信息。

background image

常见问题

HeyGen如何简化安全培训视频的制作？

HeyGen利用其先进的AI视频制作器和直观的拖放编辑器来简化引人入胜的安全培训视频的制作过程。用户可以从各种模板中选择，输入他们的安全内容，并高效地定制视频，使过程变得极其便捷。

HeyGen能否帮助为多元化的全球团队定制工作场所安全视频？

当然可以。HeyGen通过逼真的AI化身和强大的AI语音生成器实现工作场所安全视频的全面定制。借助一键翻译等功能，您可以轻松地为不同语言调整培训材料，并在全球范围内部署，从而有效提高公共安全意识。

HeyGen提供哪些技术功能来构建有影响力的安全意识视频？

HeyGen提供强大的技术工具来创建有影响力的安全意识视频，包括广泛的媒体库、品牌控制和纵横比调整。这些功能允许详细的定制，确保您的视频导出经过精心打磨，并与各种平台和LMS集成兼容。

我可以多快地使用HeyGen将安全脚本转化为专业视频？

HeyGen创新的文本转视频功能允许快速将安全脚本转化为专业的安全协议视频。只需输入您的文本，AI将生成一个完整的视频，配以合适的视觉效果和旁白，大大加快了视频制作工作流程。