公共安全公告视频生成器：快速提高意识
使用逼真的AI虚拟形象创建有影响力的公益广告视频，与您的观众建立联系。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的公益广告视频，专为青少年和年轻人设计，重点介绍如何识别和避免常见的网络钓鱼骗局。视觉风格应现代、动态且引人入胜，配以快速剪辑和相关的屏幕文字，并伴有欢快、现代的背景音乐。通过HeyGen的字幕功能确保所有对话的最大可访问性和理解度。
想象一个60秒的公益广告，呼吁个人和社区团体减少对一次性塑料的依赖。该视频应采用视觉冲击力强、几乎是纪录片风格的美学，展示宁静自然环境与塑料垃圾场景的对比，配以严肃但充满希望的叙述音轨。通过使用HeyGen的文本转视频功能简化内容创作过程，以清晰简洁地传达信息。
生成一个简洁的25秒公共安全公告视频，鼓励成年人，尤其是40岁以上的人，优先进行定期健康检查。视觉呈现应温暖、专业且令人愉悦，展示日常生活场景，并配以温柔、令人安心的背景旋律。利用HeyGen的语音生成功能传达清晰、权威且值得信赖的信息，以引起目标人群的共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的公益广告视频？
HeyGen使您能够高效地制作引人入胜的公益广告视频。通过先进的AI工具，您可以使用逼真的AI虚拟形象和动态语音将脚本转化为精美的视频，有效地帮助提高对关键问题的意识。
HeyGen是否提供多种公益广告模板以便快速开始？
是的，HeyGen提供了一系列专业视频模板，包括适合公益广告的选项。这些模板为您提供了一个方便的起点，您可以使用HeyGen直观的视频编辑工具完全自定义，以匹配您的信息和品牌。
我可以为我的公共安全公告自定义AI虚拟形象和语音吗？
当然可以。HeyGen允许对AI虚拟形象进行广泛的自定义，并支持多样化的语音选项，以完美传达您在公共安全公告中的信息。您还可以轻松添加字幕以增强可访问性和覆盖面。
HeyGen提供了哪些工具来确保我的公益广告视频有效地覆盖广泛的受众？
HeyGen提供了旨在最大化您公益广告视频覆盖面的功能，包括自动字幕以提高可访问性。您还可以轻松调整各种平台的纵横比，使您的公益广告准备好立即在社交媒体和其他渠道上分享。