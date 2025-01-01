强大的公共成果视频制作工具
创建有影响力的教育和公共服务公告视频，通过从脚本到视频功能轻松将脚本转化为惊艳的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的公共健康意识宣传视频，旨在教育公众关于一个常见误解。视觉风格应温暖宜人，使用鲜艳的色彩和贴近生活的场景，配以亲切友好的音频语调。使用AI虚拟形象直接传达核心信息，确保通过字幕/说明文字强化关键信息，特别是针对公共健康意识宣传。结合HeyGen的媒体库/素材支持中的相关视觉效果以增强参与度。
开发一个1.5分钟的教育视频，为公共部门员工提供新合规程序的指南，将HeyGen定位为首选的公共成果视频制作工具。该视频需要专业的教学视觉风格，配以清晰的动画图形和冷静的信息性语音。利用HeyGen的模板和场景有效构建内容，并使用从脚本到视频功能确保复杂信息的准确性和一致性。最终导出应适应各种平台，利用纵横比调整和导出功能。
创建一个引人注目的30秒社交媒体视频，宣布公共成果视频制作工具的新功能。该视频应面向对科技和营销专业人士感兴趣的社交媒体用户，旨在实现动态、视觉吸引力和充满活力的展示。使用AI虚拟形象提供简洁的更新，通过清晰的语音生成快速吸引注意力。确保视频通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种社交平台，使其成为完美的社交媒体视频工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频制作工具如何将文本转化为视频内容？
HeyGen的AI视频制作工具使用户能够轻松将文本脚本转化为动态视频内容。通过利用先进的从文本到视频功能，您可以选择多种AI虚拟形象，并受益于逼真的语音生成，简化专业公共成果视频的创建。
HeyGen可以用于创建公共健康意识宣传和教育视频吗？
当然可以，HeyGen是制作有影响力的公共健康意识宣传和教育视频的有效工具。通过访问可自定义的模板和场景以及强大的品牌控制，您可以轻松开发与公众产生共鸣的专业公共服务公告视频。
HeyGen提供哪些技术能力来优化视频的可访问性和格式？
HeyGen提供关键的技术能力来增强视频的可访问性和多样化的格式。用户可以自动生成字幕/说明文字以覆盖更广泛的受众，并应用纵横比调整，确保视频完美优化适用于各种平台，包括社交媒体视频。
HeyGen是否提供强大的品牌控制以保持视频的一致性？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，使您能够无缝地将您的标志和品牌颜色整合到所有视频项目中。结合丰富的媒体库，包含素材视频和多样化的模板和场景，确保您的内容始终反映您的品牌形象。