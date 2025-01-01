成为AI公共信息视频制作者
制作引人入胜的公共信息视频，真正引起共鸣。使用定制的AI头像，以影响力和专业性传达您的信息。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者和早期采用者创建一个60秒的动态解说视频，展示一个假想的新AI工具的功能，采用未来感、高科技的视觉风格。该视频应包含引人入胜、充满热情的音频，并突出HeyGen的定制AI头像来呈现信息。
为一家小型本地咖啡馆开发一个30秒的活力营销视频，旨在通过轻松亲切的视觉风格吸引潜在客户，并配以友好、邀请的音乐。应使用HeyGen的`视频模板`功能快速组装一个专业而温暖的广告。
制作一个简洁的20秒培训视频片段，供内部团队使用，详细介绍一项新的软件更新。视觉风格应专业、干净、直接，音频语气权威且信息丰富，使用HeyGen的`从脚本到视频`功能简化此重要员工更新的内容创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何满足多样化需求的创意视频故事讲述？
HeyGen通过“AI驱动的视频创作”帮助用户制作引人入胜的“营销视频”和“公共服务公告视频”。其强大的“视频模板”和“AI工具”简化了“视频故事讲述”，使其成为一个有效的“公共信息视频制作者”。
HeyGen有哪些功能使其成为特别“易于使用”的“视频制作者”？
HeyGen提供简化的“拖放界面”，简化了“视频制作”。通过“AI头像”和“文本到视频”功能，它为高效内容创作提供了一个直观的平台。
我可以在HeyGen中整合“定制AI头像”和品牌元素吗？
当然可以。HeyGen支持创建和使用“定制AI头像”，允许个性化的“视频故事讲述”。用户还可以应用“品牌控制”如标志和颜色，以在所有视频中保持一致的视觉身份。
HeyGen是否包含专业“视频制作”的“旁白”和“字幕”？
是的，HeyGen提供集成的“旁白生成”和自动“字幕/字幕”，以确保高质量和可访问的“视频制作”。这增强了观众的参与度，并确保您的信息有效地传达给更广泛的受众。