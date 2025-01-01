公共信息视频生成器：快速创建与传播

快速创建引人入胜的公益广告和教育内容。我们的AI驱动平台将您的脚本转化为视频，支持从文本到视频的转换。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个充满活力的60秒社交媒体视频，宣传即将到来的社区活动。该视频应吸引年轻人和当地居民的注意，采用动态剪辑、欢快的背景音乐和充满活力的视觉效果。利用HeyGen的语音生成功能添加一个激动人心的叙述，概述活动细节并鼓励参与。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒教学视频，演示简单的DIY家庭维修。目标观众为寻找实用技巧的房主和租户，采用清晰的分步骤视觉风格和平静、令人安心的音频。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将书面说明转换为精美的视觉指南。
示例提示词3
开发一个90秒的公共健康信息视频，打破关于季节性过敏的常见误区。该视频应对多元化观众开放，提供事实内容，采用令人安心的视觉风格，使用屏幕图形和清晰、权威的音频传递。通过HeyGen的字幕/说明功能确保最大程度的可访问性，方便听力障碍者或喜欢阅读的人。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

公共信息视频生成器的工作原理

通过AI轻松创建引人入胜的公益广告和信息视频，将文本转化为吸引人的内容，有效地触达您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本并选择AI虚拟形象
首先输入或粘贴您的公共信息消息。然后，从多样化的逼真AI虚拟形象库中选择一个来讲述您的视频，确保为您的公益广告视频找到一个亲和的呈现者。
2
Step 2
添加视觉效果并增强您的信息
从媒体库/素材支持中整合引人入胜的视觉效果，或利用预设计的模板和场景来补充您的脚本。这有助于有效传达复杂的公共健康信息。
3
Step 3
选择语音并添加字幕
自动生成自然的语音，从您的文本中生成。通过添加字幕来增强可访问性，确保您的重要公共信息视频能够触达更广泛的观众。
4
Step 4
导出并分发您的视频
为各种平台调整适当的纵横比，完成您的视频。导出高质量的公共信息视频，准备通过社交媒体视频或其他渠道进行分发，使您的信息产生影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强公共意识活动

开发信息丰富的活动和教育内容，通过AI驱动的视频吸引并保持公众的注意力。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频和公共信息公告的创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了整个视频创建过程。您可以使用逼真的AI虚拟形象和专业的语音生成将文本转化为视频，非常适合制作公益广告视频。这个AI驱动的平台高效地简化了各种用途的内容制作。

HeyGen为营销视频提供了哪些创意定制选项？

HeyGen提供了一个广泛的视频创建套件，具有众多定制选项，非常适合营销视频和社交媒体视频。您可以利用各种模板，添加品牌控制如标志，并利用丰富的媒体库/素材支持来制作引人入胜的内容。这确保了您的视频独特且符合品牌形象。

HeyGen能否直接将文本转换为视频，其好处是什么？

是的，HeyGen具备强大的从文本到视频的功能，允许您轻松从脚本生成专业的视频内容。这个过程结合了自动语音生成和字幕功能，大大加快了视频创建过程。这是一种高效的方式来制作高质量的公共健康信息或企业沟通。

除了创建，HeyGen如何确保视频在各种平台上的适应性？

HeyGen通过提供如不同平台的纵横比调整等功能，帮助您的公共信息视频生成器内容高度适应。该平台还提供自动字幕功能，确保您的信息有效地传达给更广泛的观众。这使其成为一个适用于多样化沟通需求的综合视频生成器。