教育视频制作工具，吸引学生和教职员工

通过我们的教育视频制作工具，使用智能模板和场景，吸引学生并简化内容创作。

创建一个鼓舞人心的45秒视频，面向未来的家长和社区捐赠者，作为一个强有力的学校营销视频。视觉风格应温暖宜人，展示快乐的学生和现代化的学校设施，并配以振奋人心的管弦乐音轨。利用HeyGen的"AI虚拟人"来传递来自"学生"或"校长"的真情实感的见证，讲述学校的积极影响，使叙述更加个人化和吸引人。

示例提示词1
开发一个60秒的教育视频制作工具，专注于一个复杂的科学概念，面向K-12学生。视觉风格应结合生动的动画和清晰易懂的图形，配以友好热情的旁白和相关的音效，创造一个积极的学习体验。利用HeyGen的"语音生成"功能，清晰一致地讲述教学内容，确保最佳理解。
示例提示词2
为同行教育者制作一个简洁的30秒视频，展示一种创新的教学方法。视觉美学应专业且简洁，使用屏幕录制和说明性图表，配以平静的信息背景音乐。利用HeyGen的"模板和场景"快速组装一个精美的演示，有效传达核心理念和课堂应用的创意。
示例提示词3
设计一个动态的15秒社交媒体视频，推广即将到来的学校活动，旨在吸引各个平台的观众。视觉风格应快速切换，配以醒目的文字覆盖和生动的动画，搭配欢快现代的音乐。通过使用HeyGen的"字幕/说明"功能，确保活动的关键细节和行动呼吁的可访问性和广泛传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

公共教育视频制作工具的工作原理

通过引人入胜的视觉课程赋能学生和教师。轻松创建专业的教育视频，吸引和告知，无需专业知识。

1
Step 1
选择您的起点
从专为教育内容设计的专业"模板和场景"库中选择，使"教师"的视频创作变得简单。
2
Step 2
添加引人入胜的内容
利用用户友好的界面，结合视觉效果、文本和动态"AI虚拟人"，有效地向"学生"传递您的课程。
3
Step 3
自定义和增强
通过高级"品牌控制"完善您的教育视频项目，确保一致的外观和感觉，并添加引人入胜的"动画"元素来吸引您的观众。
4
Step 4
导出并广泛分享
一旦您的教育视频完成，利用"纵横比调整和导出"功能优化其在各种平台上的表现，使您能够轻松"创建教育视频"用于"社交媒体"及其他。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动画化课程内容

利用AI驱动的视频叙事，创建动态的动画教育视频，使复杂的主题对学生更具吸引力。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的教育视频？

HeyGen通过AI虚拟人和"文字转视频"功能，轻松帮助教育者和学生制作高质量的"教育视频"。我们直观的平台意味着"无需技能"即可"创建引人入胜的演示"和教学内容。

HeyGen为学校营销视频提供了哪些创意选项？

HeyGen提供多样的"模板"和"AI虚拟人"，设计出真正"吸引观众"的动态"学校营销视频"。您可以轻松定制视觉效果，添加品牌元素，并为各种平台制作专业的"动画视频内容"。

HeyGen适合视频编辑经验有限的用户吗？

当然。HeyGen设计为用户友好，使任何人都能在不需要广泛"视频编辑工具"知识的情况下创建专业的"演示"和视频。其简单的"拖放"界面和"文字转视频"功能使高质量视频制作对所有人都可及。

HeyGen如何通过视频增强学生和教师的参与度？

HeyGen通过AI虚拟人和自定义语音旁白，将"教学内容"转化为"互动视频"体验。这使教师能够更有效地"吸引他们的观众"，创造出吸引学生注意力的动态"多媒体创作"。