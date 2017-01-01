创建一个鼓舞人心的45秒视频，面向未来的家长和社区捐赠者，作为一个强有力的学校营销视频。视觉风格应温暖宜人，展示快乐的学生和现代化的学校设施，并配以振奋人心的管弦乐音轨。利用HeyGen的"AI虚拟人"来传递来自"学生"或"校长"的真情实感的见证，讲述学校的积极影响，使叙述更加个人化和吸引人。

