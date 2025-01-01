公共公告视频生成器：即时创建公益广告
轻松创建引人入胜的公益广告视频，利用先进的AI虚拟人实现动态视觉效果。
设计一个充满活力的30秒公告视频，吸引年轻人参加本地慈善跑步活动。视频需要现代感十足的视觉风格，快速剪辑、动态文字叠加和欢快的音乐曲目以吸引注意力。利用HeyGen的多样化模板和场景来启动创作过程，并确保最终输出通过调整纵横比和导出优化以适合社交媒体的参与。
为小企业主制作一个专业的60秒公共公告视频，介绍新的政府资助计划。视觉风格应简洁且以信息图为主，清晰地呈现信息，配以清晰、权威但亲切的声音。此视频应有效传达复杂细节，使用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性，并包括字幕以最大化可访问性和理解度。
开发一个简洁的15秒公告视频，面向公司员工，作为即将到来的内部政策变更的友好提醒。视觉和音频风格应直接、友好且鼓励，使用简单的动画或相关的库存视频以提高清晰度。通过利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持来增强信息的吸引力，并通过流畅的旁白生成有效传达提醒。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化公益广告视频的制作？
HeyGen提供多样化的公益广告模板和公告视频模板，用户可以快速创建引人入胜的内容。这些模板提供了一个创意起点，确保您的信息得到有效传达。
我可以为我的公告视频使用AI虚拟人和自定义旁白吗？
当然可以。HeyGen让您能够通过逼真的AI虚拟人和直接从脚本生成的自定义旁白提升您的公告视频。这一功能提供了独特且个性化的创意触感，使您的信息更具影响力。
HeyGen为我的公告视频提供了哪些创意资源？
HeyGen提供了丰富的媒体库和多样的音乐曲目来增强您的公告视频。您还可以利用品牌控制功能来整合您的标志和颜色，确保一致且专业的创意输出。
探索HeyGen的AI功能以创建有效的公告视频。
HeyGen的AI功能，包括从文本到视频和智能场景建议，简化了公告视频的整个创作过程。这使得无需广泛的编辑经验即可高效制作高质量内容。