公共对齐视频制作器用于引人入胜的公共沟通
通过引人入胜的视频提升社区参与度，并通过逼真的AI虚拟人建立公众信任。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为政府部门制作一个60秒的内部沟通视频，旨在通过政府对齐视频制作器的方法，使员工与新的合规协议保持一致。该视频应具有专业、企业化的视觉美学和清晰、权威的旁白，面向公务员。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将政策细节高效转化为引人注目的视觉效果。
设计一个30秒的社交媒体视频，以增强公众对本地政府透明度报告的信任，目标是各个平台上的在线市民。视觉风格应现代且充满活力，配以欢快的背景音乐和清晰的音频。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能确保更广泛的覆盖和参与。
制作一个90秒的解释视频，展示公共对齐视频制作器对地方议会成员和公共管理人员的实用性。视觉和音频风格应简洁、教育性强且专业，为专业观众提供清晰、简明的解释。结合HeyGen的广泛媒体库/素材支持，以视觉方式增强复杂概念和数据。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进有效的公共部门沟通？
HeyGen使政府机构和公共组织能够创建引人入胜的视频，以促进社区参与和公共管理。利用HeyGen的AI视频制作器快速制作重要的公共对齐视频，通过一致的信息传递和品牌控制建立公众信任。
HeyGen提供哪些快速视频制作的功能？
HeyGen通过将文本转化为专业视频，简化了视频制作过程，提供可定制的AI虚拟人和逼真的AI语音生成。这个在线视频制作器帮助用户高效地制作高质量内容，从社交媒体视频到内部沟通视频。
HeyGen是否支持视频内容的品牌控制？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将品牌的标志、颜色和资产整合到每个视频中。利用我们广泛的媒体库和视频模板，在所有解释视频和培训参与内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen为视频的可访问性提供了哪些功能？
HeyGen通过自动AI字幕提高可访问性，确保您的信息能够传达给更广泛的受众。轻松调整社交媒体视频的纵横比，以适应各种平台，实现最大影响力和社区参与。