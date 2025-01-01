诗篇布道亮点视频制作：AI助力引人入胜的剪辑

将布道亮点转化为病毒式短视频。通过动态字幕/说明提升参与度并吸引新观众。

创建一个动态的60秒“诗篇布道亮点视频”，专为牧师和教会社交媒体经理设计，以便在Instagram等平台上分享振奋人心的信息。视觉风格应包含快速、吸引人的剪辑和明亮的叠加效果，配以激励人心的背景音乐。确保屏幕上的“字幕/说明”清晰，以增强可访问性和信息保留。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的90秒“AI布道剪辑制作”教学视频，适合忙碌的牧师和事工领袖，展示如何将关键信息提炼成引人入胜的“短视频”以进行在线传播。视频应具有简洁、现代的美学风格，配有清晰的屏幕演示，使用“AI化身”作为主持人，以传达效率和创新。
示例提示词2
开发一个全面的2分钟教程，讲解如何将“布道剪辑”重新利用为多功能的“亮点视频集锦”，帮助教会传播者在各个平台上最大化其内容。视觉呈现应展示无缝的“纵横比调整和导出”，以优化横向和“竖向视频优化”，配以清晰的信息解说和现代背景音乐。
示例提示词3
生成一个有影响力的45秒“布道亮点视频制作”演示，适合任何希望“创建布道剪辑”和分享强大“教会视频内容”的人。视觉方法应整合高质量的库存图像或视频，配以专业的解说来解释信息。利用“从脚本到视频的文本”功能，快速将布道摘录生动呈现。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

诗篇布道亮点视频制作的工作原理

使用我们直观的AI视频编辑器，将您强有力的布道转化为引人入胜的短视频亮点，以进行社交媒体传播。

1
Step 1
上传您的布道
首先上传您的完整布道视频。我们的AI布道剪辑制作工具将智能处理您的内容，使用先进的AI亮点检测来识别最具影响力的时刻。
2
Step 2
选择亮点剪辑
查看AI生成的引人入胜的布道剪辑建议。利用直观的基于文本的编辑界面，精确选择和优化您希望包含的片段，确保完美的时机。
3
Step 3
定制视觉效果和字幕
使用可定制的模板和场景增强您选择的剪辑，以符合您教会的品牌。自动添加动态自动字幕和说明，以提高可访问性。
4
Step 4
导出至社交媒体
为各种平台的最佳观看效果准备您的亮点视频。应用纵横比调整并导出完成的短视频，完美优化以便分享，吸引新观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过多样化的视频内容扩展事工的覆盖面和参与度

.

轻松将布道材料转化为多种视频格式，以连接更广泛的观众并发展您的事工。

background image

常见问题

HeyGen如何简化布道亮点视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI布道剪辑制作工具，允许您将完整的布道转化为引人入胜的短视频。它简化了创建布道亮点视频的过程，使您能够轻松捕捉关键信息给您的观众。

HeyGen为布道内容提供了哪些先进的AI视频编辑工具？

HeyGen提供强大的AI视频编辑工具，包括自动字幕和说明以提高可访问性，以及跨平台的竖向视频优化的纵横比调整。您还可以利用AI化身和从脚本到视频的文本功能来增强您的教会视频内容。

没有编辑经验的牧师能有效使用HeyGen吗？

当然可以。HeyGen被设计为一个易于使用的AI视频编辑器，适合牧师和教会使用，不需要广泛的视频编辑软件知识。其用户友好的界面和预设模板使任何人都能快速创建专业的布道剪辑。

教会如何使用HeyGen定制他们的布道剪辑？

HeyGen赋予教会定制布道内容的能力，包括标志和配色方案的广泛品牌控制。利用HeyGen丰富的媒体库和专业模板与场景，创建与您的事工独特风格相符的鼓舞人心的内容。