原型清晰度视频制作工具：简化您的产品演示
快速创建引人入胜的说明视频和互动演示。将复杂的想法转化为清晰的视觉效果，利用HeyGen的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为UX设计师和研究人员开发一个45秒的互动演示，展示新产品的可用性测试场景，通过现代、用户友好的界面呈现，并配以简洁、鼓励的语气。整合HeyGen的语音生成功能，快速叙述用户旅程，并利用媒体库/素材支持增强视觉吸引力，使复杂的交互变得易于理解。
为科技初创公司的营销团队制作一个30秒的产品推广视频，突出一个突破性的原型，配以动态、引人注目的图形和欢快的背景音乐。使用HeyGen的模板和场景来快速启动创作，并添加字幕/说明文字以扩大可访问性，有效传达原型视频的核心价值主张。
设计一个90秒的教学视频，面向技术培训师和入职专员，提供使用在线原型工具的分步指南，包含详细的屏幕共享和冷静的教学语音。利用HeyGen的语音生成功能确保一致的音频质量，并确保纵横比调整和导出功能可以适应各种平台，简化说明视频的制作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何为创作者提供“从脚本到视频”的生成功能？
HeyGen通过让用户轻松将文本转化为专业视频，革新了内容创作。只需输入您的脚本，我们的先进AI视频生成器将自动创建一个引人入胜的视频，配有逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成。
HeyGen能否有效用作产品演示的“原型清晰度视频制作工具”？
当然可以。HeyGen是理想的原型清晰度视频制作工具，使您能够快速创建引人入胜的原型视频和互动演示，清晰地解释产品特性或概念。通过动态视觉效果和清晰的语音增强您的产品推广视频，使您的信息在潜在用户中产生共鸣。
HeyGen的“拖放编辑”功能为视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您使用自己的标志、颜色和字体自定义视频，确保品牌一致性。利用我们丰富的视频模板和直观的拖放编辑功能，从场景到媒体库元素，定制视频生成过程的每一个方面。
HeyGen是否支持“多语言内容创作”以帮助覆盖全球受众？
是的，HeyGen大力支持多语言内容创作，使其简单易行地覆盖多元化的全球受众。我们的平台提供多语言的高级语音生成，并自动生成准确的字幕/说明文字，确保您的信息在全球范围内可访问。