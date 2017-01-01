潜在客户视频生成器：利用AI达成更多交易
从任何脚本自动生成视频，传递有影响力的信息，增强您的视频销售效果。
制作一个90秒的技术概述视频，目标受众为对API解决方案感兴趣的开发人员、IT负责人和产品经理。该视频应展示AI虚拟形象创建动态互动内容的高级功能，采用现代、技术导向的视觉美学，包含系统图示例，并由精准、清晰的AI旁白解释API集成过程。HeyGen的AI虚拟形象功能将在生动呈现复杂信息中发挥核心作用。
为市场分析师和销售运营团队开发一个全面的2分钟视频，详细介绍从个性化AI视频中分析观众分析数据的技术过程。视觉风格应为分析型，包含逐步屏幕录制以演示数据解读，并通过HeyGen的旁白生成功能支持冷静、信息丰富的旁白。叙述应强调理解观众行为如何增强虚拟销售策略的有效性。
为销售赋能专家和解决方案架构师设计一个吸引人的45秒视频，展示潜在客户视频生成器在现有工作流程中的无缝销售工具集成。视觉和音频风格应为动态且专业，展示流畅的UI交互，由自信的AI虚拟形象呈现。利用HeyGen的模板和场景，确保快速、精致的制作，突出高效的虚拟销售实践。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何与现有的销售和营销工具集成？
HeyGen提供强大的CRM和销售工具集成，能够在您的现有生态系统中无缝生成和部署潜在客户视频。这包括API集成以实现定制解决方案和详细的观众分析，以优化您的视频销售策略。
HeyGen的视频生成器可以创建哪些类型的个性化AI视频？
HeyGen的AI视频生成器使您能够创建多样化的个性化AI视频，包括具有逼真AI虚拟形象和从脚本生成的动态文本视频。它是理想的潜在客户视频生成器，也是强大的营销视频工具。
我可以自定义HeyGen视频以符合我品牌的身份吗？
当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松将您的标志、品牌颜色和其他元素融入到您的营销视频中。您还可以利用自定义视频登陆页面，为您的观众保持一致的品牌体验。
HeyGen支持屏幕录制和自定义旁白等高级功能吗？
是的，HeyGen通过支持直接屏幕录制和自动生成高质量旁白来简化内容创建。其强大的平台还包括字幕/说明文字选项和丰富的模板与场景库，以加快您的视频制作。