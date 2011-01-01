快速简便的AI驱动内容提示到视频生成器
将您的想法瞬间转化为高质量的AI生成视频。我们的文本到视频功能使您能够轻松创建引人入胜的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新软件用户开发一个90秒的教学视频，展示逐步的工作流程，使用“AI生成的视频”呈现明亮、直观的视觉效果和直接同步的音频；利用HeyGen的文本到视频功能，从脚本中准确引导观众了解基本的“视频编辑工具”功能。
制作一个动态的45秒产品更新公告，面向现有用户和早期采用者，展示新功能，采用现代、引人入胜的“AI视觉效果”和充满活力的旁白，通过HeyGen的旁白生成无缝生成，突出我们的“提示到视频生成器”现在提供的更先进的功能。
为开发人员设计一个简洁的30秒技术提示视频，提供快速的最佳实践，具有清晰、直接的视觉效果和权威的语气；利用HeyGen的模板和场景快速创建，确保“文本提示”生成一个精美的“高分辨率MP4文件”，准备立即部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化提示到视频的生成？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以轻松地将文本提示或AI驱动的脚本转化为专业视频。这种创新的文本到视频功能使用户能够高效地创建引人入胜的AI生成视频内容。
我可以自定义使用HeyGen创建的AI生成视频吗？
当然可以。HeyGen提供全面的视频编辑工具来个性化您的内容。您可以整合AI视觉效果，从多样化的说话化身中选择，并微调各种元素，以有效地匹配您的品牌和信息。
使用HeyGen制作的视频有哪些输出选项？
HeyGen确保您的项目以专业质量和灵活性交付。用户可以将视频内容下载为高分辨率MP4文件，支持各种纵横比调整和导出，以适应不同平台。每个视频都具有完美同步的音频和视觉效果。
HeyGen是否支持使用说话化身和AI语音生成？
是的，HeyGen在提供多样化的逼真AI化身方面表现出色，可以自然地传达您的脚本。结合强大的AI语音生成技术，这些功能提供了一种无缝且引人入胜的方式来创建动态视频演示。