宣传视频制作工具：快速创建引人入胜的宣传片
使用我们的AI宣传视频制作工具，轻松生成令人惊叹的营销视频，利用多样化的模板和场景。
想象一个45秒的动态教程，针对社交媒体经理和内容创作者，专注于为即将到来的营销活动生成引人入胜的短视频。视觉美学应鲜艳时尚，采用快速剪辑和充满活力的流行音乐。此宣传片应强调使用HeyGen丰富的模板和场景轻松启动项目，展示用户如何轻松生成吸引观众注意的视频，适用于各种平台。
需要一个1分30秒的全面指南，面向教育工作者和企业培训师，说明为其内容添加辅助功能的重要性和简单性。视觉风格应清晰、指导性强且易于访问，使用平静、专业的旁白，无干扰背景音乐。此视频应特别突出HeyGen的字幕/说明功能，展示如何通过有效的视频编辑器增强所有观众的包容性和理解力。
制作一个2分钟的说服性宣传视频，针对电子商务企业和在线课程创建者，展示如何个性化他们的在线宣传视频制作努力。美学应现代、吸引人且专业，结合AI化身的友好但权威的语气和现代环境音乐。此作品应特别展示HeyGen创新的AI化身，证明它们如何显著提升任何在线宣传视频制作策略的参与度和信任度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI宣传视频制作工具运作？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为专业的宣传视频，充当高效的AI视频编辑器。您可以从一系列可定制的模板和逼真的AI化身中进行选择，快速为您的营销活动生成引人入胜的视频内容。
HeyGen有哪些功能使其成为直观的在线宣传视频制作工具？
HeyGen提供用户友好的在线编辑器，具有拖放界面，使视频制作变得简单。您可以轻松添加库存视频、生成旁白并自动添加字幕，确保社交媒体的最终产品精美。
HeyGen是营销活动的多功能视频编辑器吗？
是的，HeyGen被设计为多功能的视频编辑器，允许广泛的品牌控制以配合您的营销活动。您可以自定义颜色、添加徽标，并以适合不同社交媒体平台的各种纵横比导出视频。
HeyGen生成的视频如何导出使用？
使用HeyGen生成的视频可以轻松导出为高质量的MP4文件，直接从在线编辑器中导出。这确保您的专业宣传视频内容可以立即在所有您期望的社交媒体渠道和营销活动中分享。