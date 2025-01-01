即时广告创建的宣传活动视频生成器
提升参与度和效率。我们的AI视频生成器使用从脚本到视频的技术快速制作引人入胜的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对营销机构和绩效营销人员的45秒引人入胜的解说视频，展示AI驱动内容创作的优势。视频应以专业的AI化身呈现关键信息，配以清晰权威的旁白和精致的企业美学，利用HeyGen的“AI化身”实现无缝品牌展示。
制作一个为创意团队和社交媒体经理设计的15秒社交媒体广告，专注于趋势驱动的活动。利用快速剪辑、明亮的色彩叠加和流行的活力音乐，强调如何轻松定制现有“视频模板”并使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能适应各种平台。
为全球品牌和大型营销团队创建一个60秒的信息视频，旨在实现本地化活动，展示如何在不同地区高效扩展内容。采用简约的视觉设计和多种旁白选项传达全球信息，强调“从脚本到视频”的强大功能以生成多样化的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强营销活动中引人入胜的视频广告创作？
HeyGen是一个强大的AI视频广告制作工具，能够快速制作引人注目的宣传活动视频。利用HeyGen的AI演员和可定制的视频模板，生成真正出色的高质量内容。
HeyGen提供什么样的AI化身来制作引人入胜的产品视频？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身和AI演员，旨在动态且专业地展示您的产品视频。这使您能够创建具有一致品牌形象和有影响力信息的视频广告。
HeyGen能否帮助营销机构开发创意且可扩展的视频内容？
当然可以。HeyGen作为营销机构的重要AI视频生成器，能够快速创建各种视频变体和创意测试，帮助机构优化其在所有社交媒体平台上的内容策略。
HeyGen如何简化视频模板的定制过程以满足独特的品牌需求？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器简化了定制过程，允许用户根据特定的品牌元素、动画、音乐或贴纸来调整视频模板。这确保每个宣传视频都完美契合您品牌的独特身份。