宣传视频制作器：快速轻松的在线创作
利用我们强大的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人注目的社交媒体视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
如何制作一个吸引人的45秒解释视频，目标是科技初创公司和教育工作者，旨在简化复杂的软件功能？视觉风格应干净专业，并通过清晰的“语音生成”增强。强调使用“AI化身”展示清晰简洁的“解释视频”的创新，无需现场主持人。
设计一个专为电商品牌打造的15秒动态社交媒体视频广告，目标是年轻消费者。此广告需要快速、视觉吸引力强的风格，适合静音观看，并配有流行音乐和显著的“字幕/说明”。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”如何让使用“在线宣传视频制作器”的创作者轻松适应各种社交平台的视频。
用一个复杂的60秒深度营销视频传达新服务的精髓，目标是营销机构和内容创作者。视觉风格应具备电影感，利用丰富的“媒体库/素材支持”资产和有影响力的专业配乐。展示如何通过HeyGen的“从脚本到视频”功能将详细的脚本无缝转化为引人入胜的“营销视频”叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化我的宣传视频制作？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为引人入胜的宣传视频，使您能够快速创建高质量的营销视频。其直观的在线宣传视频制作器让您无需丰富的视频编辑经验即可制作出引人注目的内容。
HeyGen为制作宣传视频提供了哪些创意资产？
HeyGen提供丰富的模板库、AI化身、库存照片和视频以及免版税音乐，以增强您的宣传视频。您可以使用自己的标志和颜色自定义品牌，确保您的产品视频与品牌形象完美契合。
HeyGen能否制作各种类型的营销视频？
当然可以，HeyGen是一款多功能的宣传视频制作器，能够制作多种营销视频，包括产品视频、解释视频和社交媒体视频广告。其强大的从文本到视频和语音生成功能确保了任何活动的全面内容创作。
HeyGen是否支持字幕和纵横比调整等高级功能？
是的，HeyGen集成了自动字幕生成和灵活的纵横比调整等重要的视频编辑功能。这确保了您的在线宣传视频看起来专业，并针对任何屏幕或社交媒体渠道进行了优化。