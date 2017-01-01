宣传视频生成器：创建引人入胜的营销视频
使用我们的文本转视频技术和AI语音将您的脚本转化为动态营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒营销视频，专为数字营销人员设计，以强有力地展示客户成功故事，适用于社交媒体平台，采用简洁的证言风格视觉美学，配以温暖的灯光和清晰的音频，辅以细腻、振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象呈现引人入胜的叙述，并通过字幕/说明确保最大程度的可访问性。
创建一个针对科技初创企业的60秒信息视频，完美地通过极简视觉风格和动画图标逐步展示复杂的软件功能，配以平静、信息丰富的配音和轻音乐。HeyGen的从脚本到视频功能将简化内容制作，而其媒体库/素材支持提供多样化的视觉效果以增强理解。
为电商品牌制作一个引人注目的15秒促销视频，宣布限时抢购，需要快速、视觉冲击力强的产品展示，配以醒目的文字覆盖和时尚、吸引人的音乐，以营造紧迫、激动人心的氛围。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能完美适应各种社交平台，并利用其媒体库/素材支持获取高影响力的视觉资产。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen的AI视频制作工具是一个强大的宣传视频生成器，让您能够快速创建高质量的宣传视频。利用我们先进的AI功能和专业视频模板来简化整个视频制作过程。
HeyGen为营销视频提供了哪些创意选项？
HeyGen通过其直观的视频编辑器为用户提供了广泛的创意自由。您可以利用动态文字动画、AI视觉效果和可定制的视频模板，还可以添加高质量的配音和自动字幕来增强您的内容。
HeyGen能否帮助制作适合社交媒体的高质量宣传视频？
当然可以，HeyGen专为制作高质量的视频输出而设计，非常适合在所有社交媒体平台上分享的宣传视频。其AI功能确保高效的视频制作，非常适合具有自动字幕的影响力营销或解释视频。
HeyGen对视频编辑新手来说是一个有效的工具吗？
是的，HeyGen是一个直观的宣传视频制作工具，即使是初学者也能使用。其用户友好的界面和AI驱动的视频编辑器简化了视频制作过程，使得轻松编辑即可制作出专业的宣传视频。