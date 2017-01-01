惊艳营销宣传视频制作工具
利用HeyGen的智能文本转视频功能，创建惊艳的宣传视频以提升销售。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个时长45秒的简洁宣传片，面向希望简化视频制作流程的技术型企业家。视频应展示现代图形，演示HeyGen创新的AI化身以清晰、权威的AI声音传递关键信息。突出HeyGen作为先进AI宣传视频制作工具，通过生成旁白简化复杂任务的功能。
制作一个动态的30秒社交媒体广告，专为追求最大参与度的社交媒体经理量身定制。视觉美学应快速切换，动态剪辑，具有冲击力的屏幕动画文字，以及吸引人的免版税背景音乐。展示HeyGen的字幕/说明功能，作为跨平台可访问性的关键，允许定制宣传视频以吸引注意力。
制作一段2分钟的信息视频，面向需要澄清复杂信息的企业培训师或产品经理。视觉风格应简洁，采用清晰、简明的动画和图形，配以平静、教育性的旁白。展示HeyGen广泛的媒体库/素材支持如何促进专业视频的制作，用于详细的产品说明或公司介绍，所有这些都在直观的在线编辑器中完成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作过程？
HeyGen是一款先进的AI宣传视频制作工具，可以轻松将文本转化为专业视频。我们的AI驱动工具简化了视频编辑，使您能够快速生成引人注目的宣传内容。
我可以使用HeyGen自定义我的宣传视频吗？
可以，HeyGen让您能够完全自定义您的宣传视频，使用AI化身和人声旁白。我们直观的在线编辑器提供强大的视频编辑工具，确保您的内容脱颖而出。
HeyGen提供哪些类型的宣传内容模板？
HeyGen提供多种专业设计的模板，使创建惊艳的宣传视频变得简单。利用我们在线编辑器中的拖放编辑器，快速组装引人入胜的营销活动。
HeyGen是否支持字幕和高质量导出等功能？
当然，HeyGen是一款全面的视频制作工具，包含自动字幕和强大的导出选项，用于高质量的MP4文件。这确保了您的专业视频可以在任何平台或社交媒体渠道上使用。