项目推介视频制作器用于引人入胜的演示
轻松将您的脚本转化为动态推介视频，通过强大的文本到视频功能吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为初创公司创始人制作一个45秒的动态"项目推介视频制作器"，旨在快速吸引投资者的注意。使用现代、引人入胜的美学，通过快速剪辑和动画文本进行可视化，展示一个自信的"AI化身"传递关键信息。音频应欢快且专业，利用HeyGen的"AI化身"进行精美的演示，可以使用"视频模板"。
开发一个90秒的教学视频，面向初级工程师，解释我们产品的高级故障排除技术。视觉风格将是一个解释性视频，带有动画图形和清晰的屏幕文本，配以友好、指导性的旁白，具有"清晰音频"和准确的"字幕/说明"以提高可访问性，这是HeyGen的功能。此"视频演示工具"应易于理解。
为利益相关者和团队负责人生成一个30秒的简洁冲刺更新，突出关键进展和即将到来的里程碑。采用直接、专业的'说话头'视觉风格，使用HeyGen的"纵横比调整和导出"优化各种平台。音频应权威且清晰，确保通过"AI驱动的功能"进行最大程度的参与更新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业视频演示的创建？
HeyGen通过AI驱动的功能让您轻松创建引人入胜的视频演示。只需利用我们广泛的可定制视频模板库，输入您的脚本进行文本到视频生成，配以逼真的语音旁白，并通过逼真的AI化身和用户友好的拖放编辑器进行增强。
HeyGen提供哪些技术功能来优化和分享我的视频演示？
HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕、自定义纵横比选项和清晰的高清导出，以确保您的视频演示精美。您可以轻松下载完成的视频，或直接分享和嵌入以广泛覆盖观众。
HeyGen能否将现有内容转换为动态视频演示？
当然可以，HeyGen作为一个AI幻灯片到视频转换器，将您的静态演示文稿转化为引人入胜的视频内容。您还可以利用集成的屏幕录制器、内置提词器和清晰音频功能，在这个AI驱动的前期制作视频工具中完善您的信息和传递。
HeyGen是否支持团队协作和灵活编辑视频项目？
是的，HeyGen促进协作视频编辑，允许团队无缝合作完成项目。其直观的界面让您轻松自定义设计、编辑镜头、从综合媒体库中整合元素，并添加引人入胜的动画和过渡效果，打造真正独特的视频演示。