项目推介视频制作器用于引人入胜的演示

轻松将您的脚本转化为动态推介视频，通过强大的文本到视频功能吸引您的观众。

为软件开发人员创建一个1分钟的技术视频，演示新API的集成步骤。视觉风格应简洁明了，结合屏幕录制和图表，并通过HeyGen的"语音生成"功能从"AI脚本编辑器"生成清晰准确的旁白。此"视频演示软件"旨在简化复杂的设置过程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为初创公司创始人制作一个45秒的动态"项目推介视频制作器"，旨在快速吸引投资者的注意。使用现代、引人入胜的美学，通过快速剪辑和动画文本进行可视化，展示一个自信的"AI化身"传递关键信息。音频应欢快且专业，利用HeyGen的"AI化身"进行精美的演示，可以使用"视频模板"。
示例提示词2
开发一个90秒的教学视频，面向初级工程师，解释我们产品的高级故障排除技术。视觉风格将是一个解释性视频，带有动画图形和清晰的屏幕文本，配以友好、指导性的旁白，具有"清晰音频"和准确的"字幕/说明"以提高可访问性，这是HeyGen的功能。此"视频演示工具"应易于理解。
示例提示词3
为利益相关者和团队负责人生成一个30秒的简洁冲刺更新，突出关键进展和即将到来的里程碑。采用直接、专业的'说话头'视觉风格，使用HeyGen的"纵横比调整和导出"优化各种平台。音频应权威且清晰，确保通过"AI驱动的功能"进行最大程度的参与更新。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何使用我们的项目推介视频制作器

使用我们AI驱动的平台快速轻松地制作引人入胜的项目推介视频，旨在将您的想法变为现实并打动您的观众。

1
Step 1
粘贴您的项目脚本
首先将您的项目脚本粘贴到平台中。我们的脚本到视频功能将自动生成初始场景，为您的视频推介奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
浏览我们广泛的模板和场景库，找到适合您推介的完美视觉风格。轻松自定义背景、添加库存媒体并排列元素。
3
Step 3
添加您的旁白
通过引人入胜的声音增强您的推介。利用我们的语音生成功能创建自然的旁白，或直接在平台内录制您自己的声音以增加个人风格。
4
Step 4
导出您的杰作
审查您的完整项目推介视频，确保每个细节都完美无缺。一旦满意，导出您的高清视频，准备好吸引您的利益相关者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用引人入胜的推介激励观众

.

制作具有说服力和启发性的视频演示，吸引您的观众，推动对您项目想法的参与和投资。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业视频演示的创建？

HeyGen通过AI驱动的功能让您轻松创建引人入胜的视频演示。只需利用我们广泛的可定制视频模板库，输入您的脚本进行文本到视频生成，配以逼真的语音旁白，并通过逼真的AI化身和用户友好的拖放编辑器进行增强。

HeyGen提供哪些技术功能来优化和分享我的视频演示？

HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕、自定义纵横比选项和清晰的高清导出，以确保您的视频演示精美。您可以轻松下载完成的视频，或直接分享和嵌入以广泛覆盖观众。

HeyGen能否将现有内容转换为动态视频演示？

当然可以，HeyGen作为一个AI幻灯片到视频转换器，将您的静态演示文稿转化为引人入胜的视频内容。您还可以利用集成的屏幕录制器、内置提词器和清晰音频功能，在这个AI驱动的前期制作视频工具中完善您的信息和传递。

HeyGen是否支持团队协作和灵活编辑视频项目？

是的，HeyGen促进协作视频编辑，允许团队无缝合作完成项目。其直观的界面让您轻松自定义设计、编辑镜头、从综合媒体库中整合元素，并添加引人入胜的动画和过渡效果，打造真正独特的视频演示。