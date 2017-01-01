项目说明视频制作工具：快速创建引人入胜的视频

通过逼真的AI化身更快地制作引人入胜的动画视频和产品演示。

创建一个1分钟的说明视频，目标是小企业主和项目经理，展示HeyGen如何简化创建项目说明视频的工作流程。视觉风格应简洁专业，利用屏幕录制和简洁的图形，音频则采用清晰权威的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将想法转化为精美内容。

示例提示词1
想象一个90秒的产品演示视频，专为渴望以吸引人的方式展示新功能的营销团队设计。该视频应展示一个多样化的AI化身，动态地与产品屏幕互动，音频风格友好且信息丰富。视觉呈现应现代且充满活力，展示HeyGen的AI化身如何让产品演示栩栩如生，吸引潜在客户。
示例提示词2
开发一个2分钟的培训视频，面向人力资源部门和教育工作者，展示新员工入职或教授复杂主题的效率。采用结构化和信息丰富的视觉风格，利用HeyGen的丰富模板和场景来快速启动创作。音频应平静且解释性强，充分利用这些预设计的布局，确保专业且一致的培训视频。
示例提示词3
为内容创作者和在线营销人员制作一个简洁的45秒说明视频，帮助他们提升AI驱动的视频创作。视觉方法应快速且图形丰富，展示快速转换和屏幕文本。音频采用欢快、充满活力的旁白生成轨道，强调HeyGen将普通文本转化为引人注目的说明视频的能力，瞬间抓住注意力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

项目说明视频制作工具如何运作

通过AI轻松创建引人入胜的说明视频，将复杂的项目想法转化为清晰、吸引人的视觉故事，仅需几分钟。

1
Step 1
创建您的脚本或从模板开始
首先编写您的项目说明视频脚本，或从我们多样化的专业设计“视频模板”中选择。利用从脚本到视频的功能，立即从文本生成场景。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过从我们广泛的库中选择合适的“AI化身”来增强您的信息传递。与AI语音生成器配对，提供自然且引人入胜的旁白，清晰地阐述您的项目细节。
3
Step 3
添加视觉效果和字幕
从我们的媒体库/库存支持中整合相关视觉效果，或上传您自己的素材来说明您的项目。通过使用我们的工具“添加文本和字幕”来增强清晰度和覆盖面，确保您的信息可访问且有影响力。
4
Step 4
导出并分享您的说明视频
一旦您的项目说明视频完成，使用我们的纵横比调整和导出功能为各种平台做好准备。“下载您的视频并分享”给您的观众，有效传达您的项目愿景。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示成功案例

使用引人入胜的AI生成视频突出成功的项目成果和客户旅程。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的视频创作？

HeyGen利用先进的AI技术将文本转化为专业视频，配以逼真的AI化身，简化整个视频制作过程。这个AI驱动的视频创作平台让用户无需丰富的视频编辑经验即可生成引人入胜的内容。

我可以轻松使用HeyGen的工具自定义视频吗？

可以，HeyGen提供直观的拖放编辑器和用户友好的界面，使自定义变得简单。您可以使用各种视频模板个性化您的视频，添加品牌控制，并包括免费库存视频以满足您的特定项目需求。

HeyGen提供哪些旁白和可访问性选项？

HeyGen提供强大的AI语音生成器，可以直接从文本创建多样化的旁白。此外，您可以轻松添加字幕和说明文字，确保您的内容对更广泛的观众可访问且专业。

我如何导出和分享使用HeyGen创建的视频？

HeyGen允许您将完成的视频下载为高质量的HD MP4格式。您还可以利用纵横比调整功能适应不同平台，轻松下载并在社交媒体和其他营销渠道上分享您的内容。