团队专业视频制作工具：更快创建视频
利用AI驱动的平台和可定制的模板提升团队生产力，创建专业的营销和培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对小企业主的45秒营销视频，展示新产品发布。视觉风格应充满活力，使用欢快的背景音乐吸引注意力，配以流畅的文字覆盖和快速的场景切换。此视频将展示团队如何轻松使用HeyGen的模板和场景进行快速内容生成和协作。
为项目经理开发一个简洁的1分30秒内部沟通视频，宣布季度公司更新。视觉风格应精致且信息丰富，配有专业的AI语音讲解关键指标，并辅以清晰的字幕以提高可访问性，背景为企业风格。此视频展示了HeyGen的语音生成和字幕功能如何提升团队专业视频制作的清晰度。
制作一个针对产品经理和企业团队的2分钟深入技术说明视频，详细介绍新软件集成的设置过程。视觉风格应精确且具有教程性质，使用权威的AI语音演示复杂步骤。此视频将有效利用HeyGen的从脚本到视频功能简化解释，确保AI平台在简化工作流程的同时传递一致的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
是什么让HeyGen成为团队的有效专业视频制作工具？
HeyGen是一个AI驱动的平台，旨在成为团队的专业视频制作工具，利用先进的AI化身技术创建视频。其用户友好的界面简化了整个过程，实现高效且高质量的视频制作。
HeyGen有哪些技术功能支持品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制和品牌工具包，使团队能够在所有视频中保持一致的视觉识别。这促进了无缝协作并简化了内容生产的工作流程。
HeyGen能为视频生成AI文本转语音和自动字幕吗？
是的，HeyGen具备先进的AI文本转语音功能，可以生成自然的语音旁白，并自动添加自动字幕，提高高质量视频的可访问性和参与度。这一集成的视频编辑器功能确保了最终产品的精致。
HeyGen如何促进视频项目的团队协作？
HeyGen为团队设计，提供一个协作环境，多个用户可以共同处理视频项目。其直观的拖放编辑器和共享工作空间简化了工作流程，确保高效的内容创建和审查。