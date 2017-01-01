团队专业视频制作工具：更快创建视频

利用AI驱动的平台和可定制的模板提升团队生产力，创建专业的营销和培训视频。

想象一个为企业培训师和人力资源部门设计的1分钟教学视频，展示如何高效地为新员工进行入职培训。视觉风格应简洁现代，配有一个引人入胜的AI化身讲解公司关键政策，并辅以专业、清晰的AI配音。此视频将突出HeyGen的AI化身如何显著简化创建高质量培训视频的工作流程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对小企业主的45秒营销视频，展示新产品发布。视觉风格应充满活力，使用欢快的背景音乐吸引注意力，配以流畅的文字覆盖和快速的场景切换。此视频将展示团队如何轻松使用HeyGen的模板和场景进行快速内容生成和协作。
示例提示词2
为项目经理开发一个简洁的1分30秒内部沟通视频，宣布季度公司更新。视觉风格应精致且信息丰富，配有专业的AI语音讲解关键指标，并辅以清晰的字幕以提高可访问性，背景为企业风格。此视频展示了HeyGen的语音生成和字幕功能如何提升团队专业视频制作的清晰度。
示例提示词3
制作一个针对产品经理和企业团队的2分钟深入技术说明视频，详细介绍新软件集成的设置过程。视觉风格应精确且具有教程性质，使用权威的AI语音演示复杂步骤。此视频将有效利用HeyGen的从脚本到视频功能简化解释，确保AI平台在简化工作流程的同时传递一致的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队专业视频制作工具的工作原理

通过我们的AI驱动平台，赋能您的团队高效创建高质量、符合品牌的视频，从脚本到屏幕简化内容生产。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
通过选择多样化的专业**模板和场景**或输入您的脚本来开始项目，旨在简化团队的创作过程。
2
Step 2
添加团队资产和AI
通过添加品牌的独特资产并结合逼真的**AI化身**来个性化您的视频，以引人入胜且一致的视觉表现传达信息。
3
Step 3
生成语音和字幕
通过自然的**语音生成**增强视频的覆盖面和影响力，使您的专业内容通过清晰的音频更易于更广泛的观众访问。
4
Step 4
导出并与团队分享
使用**纵横比调整和导出**功能以适合不同平台的格式渲染高质量视频，促进团队内的无缝**协作**和反馈。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

快速生成强大、真实的客户推荐视频，以建立信任并展示产品价值。

background image

常见问题

是什么让HeyGen成为团队的有效专业视频制作工具？

HeyGen是一个AI驱动的平台，旨在成为团队的专业视频制作工具，利用先进的AI化身技术创建视频。其用户友好的界面简化了整个过程，实现高效且高质量的视频制作。

HeyGen有哪些技术功能支持品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制和品牌工具包，使团队能够在所有视频中保持一致的视觉识别。这促进了无缝协作并简化了内容生产的工作流程。

HeyGen能为视频生成AI文本转语音和自动字幕吗？

是的，HeyGen具备先进的AI文本转语音功能，可以生成自然的语音旁白，并自动添加自动字幕，提高高质量视频的可访问性和参与度。这一集成的视频编辑器功能确保了最终产品的精致。

HeyGen如何促进视频项目的团队协作？

HeyGen为团队设计，提供一个协作环境，多个用户可以共同处理视频项目。其直观的拖放编辑器和共享工作空间简化了工作流程，确保高效的内容创建和审查。