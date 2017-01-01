专业视频生成器：使用AI创建惊艳视频
通过我们的AI驱动的脚本文本转视频功能，轻松将文本转化为高质量的宣传视频，提升您的营销影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者制作一个60秒的解释视频，将复杂的AI概念分解为易于理解的部分，采用简洁的信息图表风格。内容将通过HeyGen的文本转视频生成器生成，确保字幕清晰，以实现高质量的视频输出。
为品牌粉丝制作一个动态、引人注目的15秒社交媒体视频，宣布一个快速提示或更新，适合短视频内容。利用HeyGen的AI驱动模板和广泛的媒体库/素材支持，以流行的音频背景实现高创意控制。
制作一个45秒的教程视频，针对新用户学习特定软件功能，采用清晰的分步骤视觉风格，包含屏幕录制元素。HeyGen的语音生成将提供冷静、指导性的解说，确保专业视频生成器的质量输出，并适应各种平台的适当纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜且专业的宣传视频？
HeyGen使用户能够轻松创建引人注目的宣传视频。利用AI驱动的模板、先进的创意控制和逼真的AI化身，制作出高质量的视频输出，吸引您的观众。
HeyGen为视频创作提供了哪些AI化身？
HeyGen提供多样化的AI化身，包括逼真的数字化身和动画角色，以个性化您的视频内容。这些AI化身可以无缝地与您的脚本结合，进行动态和引人入胜的演示。
HeyGen如何简化视频创作过程？
HeyGen通过AI将文本转化为视频，自动生成语音解说和字幕，简化了从头到尾的视频创作过程。这使您能够高效地制作高质量的视频输出，大大缩短了制作时间。
我可以在HeyGen的生成AI视频工具中自定义品牌的视觉风格吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义媒体，以保持一致的视觉风格。这确保您创建的每个视频都能反映您独特的品牌形象。