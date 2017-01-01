专业视频大纲制作工具，打造引人入胜的故事
自动生成有序的视频大纲，并通过我们强大的从脚本到视频功能提升您的制作流程。
制作一个1分钟的宣传视频，目标受众为小企业主和市场营销专业人士，展示HeyGen如何作为一个专业的视频大纲制作工具，简化您的视频创作过程。视觉风格应简洁专业，配以清晰的图形和易于理解的演示，并使用HeyGen的语音生成功能生成权威的旁白，清晰阐述结构化视频规划的好处。
134/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个90秒的教学视频，面向内容创作者和教学设计师，展示HeyGen中AI驱动工具的强大功能。该视频应直观展示HeyGen如何在自动生成复杂主题的有序大纲方面表现出色，使视频制作变得轻松。采用引人入胜的视觉风格，使用友好且表达清晰的AI化身来讲解步骤，突出用户的效率提升。
示例提示词2
为企业培训师和教育工作者制作一个1分钟的教育视频，重点介绍如何无缝创建解释性视频。该视频应详细说明HeyGen的从脚本到视频功能如何轻松将书面内容转化为引人入胜的视觉效果。视觉和音频风格应专业且具有教学性，提供清晰简明的信息，以有效培训和教育观众，强调在处理复杂主题时的易用性。
示例提示词3
为社交媒体经理和数字营销人员开发一个45秒的动态社交媒体视频，展示HeyGen如何简化整个视频制作过程。视频应展示充满活力、节奏快速的视觉效果和欢快的背景音乐，展示使用可自定义模板的简便性。关键是整合HeyGen的字幕/说明功能，以确保在各种社交媒体平台上实现无障碍和最大化参与，即使在无声情况下也能清晰传达信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频大纲生成的技术流程？
HeyGen利用先进的AI驱动工具简化您的视频创作，直接从您的脚本中自动生成有序的大纲。此从脚本到视频功能显著简化了视频制作过程的初始阶段。
哪些技术特性使HeyGen成为专业的视频大纲制作工具？
HeyGen提供用户友好的拖放编辑器和可自定义的模板，使其成为高效的专业视频大纲制作工具。其AI集成允许轻松添加动画图形和语音旁白，增强您的视频制作。
HeyGen能否将语音旁白和AI化身整合到我的视频大纲中？
是的，HeyGen无缝整合了语音生成和AI化身，允许您将视频大纲生动呈现。您还可以利用其文本转语音功能进行动态旁白，并自动添加字幕/说明。
HeyGen提供哪些协作功能以优化视频大纲？
HeyGen通过强大的AI集成和协作功能设计，旨在简化您的视频创作和制作过程。它确保从初始视频大纲到最终精美的解释性视频的工作流程一致。