为快速发展的科技初创公司新员工创建一个1分钟的专业入职视频生成器介绍，旨在快速让他们融入公司文化和掌握基本信息。视觉风格应简洁现代，结合品牌色彩和动画图形，音频则由HeyGen的语音生成功能提供一个热情、专业的旁白。这个引人入胜的视频旨在使员工入职过程顺畅且令人难忘，利用AI虚拟形象展示关键人物和部门。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的合规培训视频，面向金融服务公司的所有现有员工，概述最近的监管更新。视频需要一种严肃但亲切的视觉风格，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关图像，并通过文字覆盖清晰地呈现信息。精准、信息丰富的旁白应引导观众了解关键点，并通过HeyGen的字幕/说明确保可访问性和理解力，简化培训视频流程。
示例提示词2
设计一个45秒的内部公司公告视频，庆祝团队成就并为全球观众规划未来目标。视觉美学应充满活力和庆祝气氛，结合动态文字动画和快速场景切换，使用HeyGen的模板和场景。叙述将通过引人入胜的文本转视频脚本高效传达，确保在不同团队中传递一致的信息，并作为入职视频制作潜力的优秀示例，适用于持续的内部沟通。
示例提示词3
制作一个2分钟的专业入职视频，为新软件用户引导他们完成复杂企业工具的初始设置。此视频需要详细的教程式视觉风格，配有清晰的屏幕截图和高亮动画，并伴有冷静且指导性的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象作为友好的向导，简化技术步骤，提升用户在专业入职视频生成平台上的初始体验，确保客户入职顺利。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的专业入职视频生成器如何运作

轻松创建引人入胜且信息丰富的入职视频，以个性化内容、简化的制作和专业的润色欢迎新员工。

1
Step 1
选择您的起点
首先从我们多样化的库中选择一个入职视频模板，或输入您自己的脚本以立即生成文本转视频。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过选择各种逼真的AI虚拟形象来赋予您的内容生命。自定义他们的外观并与您的信息同步，以增添人性化的触感。
3
Step 3
增强您的信息
添加专业旁白并动态生成字幕/说明，确保您的信息对所有新员工清晰可见。
4
Step 4
导出和部署
通过添加背景音乐或素材媒体来完成您的视频，然后以各种纵横比导出，以便与LMS平台或内部共享无缝集成。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发专业入职内容

快速为各个部门生成专业入职视频，确保清晰的沟通和公司政策的标准化介绍。

常见问题

HeyGen如何利用AI简化专业入职视频的制作？

HeyGen作为一个强大的AI培训视频生成器，能够将文本脚本转化为引人入胜的专业入职视频。通过逼真的AI虚拟形象和先进的文本转视频功能，您可以高效地制作高质量内容，无需丰富的视频编辑经验。

HeyGen能否定制入职视频并与现有平台集成？

当然可以。HeyGen的直观视频编辑工具允许您使用品牌元素定制入职视频制作内容，并利用各种入职视频模板。您还可以轻松导出带字幕的视频，与LMS平台无缝集成，提升员工入职流程。

HeyGen提供哪些技术功能以使培训视频更具可访问性和吸引力？

HeyGen提供多语言支持和专业语音生成，确保您的培训视频能够覆盖全球观众。该平台便于更新和修改，使您能够保持引人入胜的视频内容的时效性和相关性，适用于所有新员工。

HeyGen是否使用AI增强培训视频的脚本和视觉元素？

是的，HeyGen利用先进的AI技术进行AI驱动的脚本编写和逼真的AI虚拟形象生成，高效地将文本转化为视频。这确保了专业视频的制作在所有培训和入职材料中保持高质量和一致性。