专业在线视频制作工具：轻松创建视频
使用AI虚拟形象和我们强大的在线视频制作工具轻松创建引人入胜的社交媒体视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和内容创作者开发一个快节奏的45秒教程，展示HeyGen的在线视频编辑器如何简化引人入胜的社交媒体内容的创建。视觉风格应明亮有活力，配以清晰专业的旁白，突出自动生成字幕/标题以最大化覆盖面。
制作一个面向教育工作者和企业培训师的信息性2分钟企业培训视频，展示HeyGen作为综合视频创作平台的强大功能。视觉风格应正式且具有指导性，配以稳定专业的旁白，利用AI虚拟形象以人性化的方式传递关键信息。
为有抱负的YouTuber和社交媒体影响者设计一个吸引人的30秒宣传片，展示他们如何快速制作热门社交媒体视频。视觉风格应鲜艳且视觉丰富，配以吸引人的背景音乐，充分利用多样化的模板和场景激发创意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频生成过程？
HeyGen通过允许您使用先进的AI虚拟形象和AI驱动工具将简单的脚本转化为动态视频，从而简化了AI视频生成过程。这使得创建专业内容变得既可访问又高效。
HeyGen为在线视频制作提供了哪些视频编辑功能？
作为一个先进的在线视频制作工具，HeyGen提供了关键的视频编辑功能，如生成字幕/标题、整合自定义语音生成以及利用其广泛的媒体库/素材支持。这帮助您无需复杂软件即可制作高质量视频。
HeyGen能否支持带有自定义品牌元素的专业视频制作？
当然可以，HeyGen通过全面的品牌控制确保您的专业视频制作保持品牌一致性，如添加您的标志和自定义颜色。这对于专注于视频营销的企业至关重要。
HeyGen如何帮助创建和发布引人入胜的社交媒体视频？
HeyGen通过多样的视频模板和灵活的纵横比调整及导出功能，使创建社交媒体视频变得简单，适合任何平台。您可以轻松制作适合直接发布到社交平台的内容。