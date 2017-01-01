专业内部视频生成器，快速轻松的AI
使用我们丰富的可定制模板库，在几分钟内生成专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的生成式AI视频，面向潜在客户，展示我们最新产品功能的优势。视觉和音频风格应时尚、现代且极具动感，使用引人入胜的动态图形和充满活力的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将营销文案转化为引人注目的视觉效果，展示无缝的视频创作。
制作一个30秒的内部沟通视频，向全体员工宣布重要的公司政策更新。视觉风格应清晰且专业，使用简洁的图形和可信赖的语气，配以真实且清晰的旁白。这个专业的内部视频生成器可以直接从文本生成旁白，确保信息传达的一致性和清晰度。
设计一个90秒的使用指南，向现有用户解释我们软件中的特定功能。视频应具有清晰的分步骤视觉呈现，配以令人惊叹的视觉效果，突出每个操作，并伴随冷静且信息丰富的音频解说。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装出一个精美且易于跟随的教程，提升整体视频创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化专业视频的制作？
HeyGen强大的生成式AI视频平台让专业视频制作变得触手可及。通过利用先进的AI化身和文本到视频功能，您可以轻松制作出令人惊叹的视觉效果和引人入胜的视觉故事，大大简化您的内容制作流程。
HeyGen能帮助我实现对视频内容的创意控制吗？
当然可以。HeyGen通过可定制的模板、真实的旁白和动态的AI化身提供广泛的创意控制。这使您能够制作出与您的愿景和品牌美学完美匹配的独特专业视频。
我可以用HeyGen制作什么样的创意内容？
HeyGen使您能够创建各种创意内容，从引人注目的社交媒体视频到详细的解释视频和内部沟通。我们的平台提供了生成引人入胜的叙述和令人惊叹的视觉效果的工具，以满足任何需求。
HeyGen适合没有视频编辑技能的内容创作者吗？
是的，HeyGen设计为用户友好，即使没有视频编辑技能也能轻松制作专业视频。我们直观的界面和AI驱动的工具简化了流程，让内容创作者能够快速专注于传递引人入胜的视觉故事。