专业级视频生成器，快速AI视频创作
利用我们的AI视频生成器的从脚本到视频功能，以前所未有的速度将您的想法转化为高质量、引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒产品说明视频，目标是技术精通的企业家，展示一项新的软件功能。视频应采用专业但友好的视觉美学，使用干净的动画场景和一个知识渊博的数字化身来引导观众，配以微妙、现代的背景音乐。强调使用专业级视频生成工具和HeyGen的AI化身来清晰传达复杂信息的优势。
设计一个信息丰富的60秒教育片段，面向在线内容创作者，提供快速提示以提升视频创作工作流程。视觉方法应简洁且具有指导性，利用屏幕录制和媒体库/库存支持中的相关素材，配以冷静、权威的旁白。展示视频创作的AI工具如何简化制作过程，并集成清晰的字幕/说明以提高可访问性。
开发一个简洁的15秒品牌公告，用于内部沟通，通知员工公司里程碑。这个短视频需要一个时尚、具有冲击力的视觉风格，配以粗体文字覆盖和动态过渡，搭配振奋人心的现代音乐。通过快速创建此消息并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，展示生成式AI视频的多功能性，以确保在所有平台上看起来完美。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频创作过程？
HeyGen利用生成式AI视频技术将您的想法转化为高质量的视频输出，提供一套AI视频创作工具，包括多样化的数字化身和动画角色。这使您能够轻松制作引人入胜的内容。
HeyGen为视频制作提供了哪些定制选项？
HeyGen为您的视频提供广泛的定制选项，从AI配音的文本到视频生成到品牌标识和颜色控制。您可以轻松定制内容，以满足各种平台的特定创意愿景，包括社交媒体视频。
HeyGen能否简化内容营销团队的视频制作工作流程？
当然可以。HeyGen作为专业级AI视频生成器，简化了内容营销团队的视频创作。它自动化重复性任务并提供模板，使得无需广泛的编辑经验即可高效制作高质量的视频输出。
是什么让HeyGen成为领先的AI视频生成器？
HeyGen作为先进的AI视频生成器脱颖而出，提供逼真的数字化身和强大的文本到视频功能。其生成式AI视频平台实现了无缝的视频创作，使专业级视频内容对每个人都可及。