专业发展视频制作工具：提升培训效果
使用强大的AI化身为您的团队创建引人入胜且有效的培训内容。
为L&D团队生成一个60秒的视频，专注于简化他们的专业学习项目。视觉风格应现代且简洁，展示技能发展的激励场景，配以HeyGen生成的专业且鼓舞人心的旁白。此视频将突出在线视频创作平台如何简化引人入胜的内容交付。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个90秒的视频，针对技术培训师，展示为员工进行有效技术培训的过程。视频应具有清晰的教学视觉风格，配以动态动画和简洁的解释，通过HeyGen的脚本转视频功能增强精确的旁白，展示AI视频生成器的强大功能。
示例提示词2
为组织开发一个2分钟的视频，旨在为混合型员工队伍提供入职培训，展示引人入胜的员工入职体验。视觉风格应友好且视觉丰富，结合多样化的AI化身个性化学习旅程，并利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉背景。
示例提示词3
为希望创建专业质量视频和演示文稿的商业领袖制作一个30秒的视频。采用时尚、快速的视觉风格，配以有冲击力的过渡，利用HeyGen的预设计模板和场景快速创建内容，并进行纵横比调整和导出，以便在各个平台上灵活分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频工具简化在线视频创作？
HeyGen利用先进的AI视频生成器功能，让用户轻松将文本转化为专业视频。我们的平台集成了AI脚本编写功能和AI文本转语音功能，以简化内容制作。
HeyGen能否创建自定义AI化身和逼真的旁白？
是的，HeyGen提供多样化的AI化身和复杂的AI旁白来增强您的视频。您可以根据品牌需求进行定制，确保内容引人入胜。
HeyGen提供哪些技术功能来制作高质量内容？
HeyGen提供强大的技术功能，包括无缝屏幕录制和从脚本到视频的高级功能。您还可以利用字幕/说明和品牌控制，确保输出始终专业并符合组织标准。
HeyGen是否提供品牌一致性和培训视频全球分发的功能？
HeyGen通过可定制的品牌控制（包括标志和颜色）确保品牌一致性，适用于所有培训视频。我们的平台还支持一键翻译和多语言视频播放器等功能，以有效覆盖全球受众。