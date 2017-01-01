成为专业发展创作者：轻松制作AI培训视频
赋能教育工作者无缝整合技术：通过从脚本到视频创建引人入胜的教学材料，使专业发展真正可及。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的激励视频，面向课程设计师和培训师，展示他们如何轻松生成引人入胜的教学材料。视觉和音频风格应明亮、动态且鼓舞人心，配以欢快的音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将书面内容转化为引人入胜的视觉课程，提升课程设计。
制作一个60秒的活力视频，针对工作坊主持人和企业培训师，展示如何整合技术以创建动态的动手活动。视觉风格应互动且充满活力，展示从HeyGen的媒体库/素材支持中提取的多样化示例，配以动态、热情的旁白，激发工作坊中的积极参与。
制作一个40秒的信息视频，面向学习与发展专家，强调使学习更易获得和提高数字素养的策略。美学应干净、现代且包容，配以清晰的屏幕视觉效果和冷静的信息性旁白，利用HeyGen的字幕/说明文字确保所有学习者的普遍理解和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升教育工作者的专业发展？
HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频功能，赋能教育工作者创建引人入胜的专业发展和教学材料。这使得无论是虚拟还是面对面的培训，学习都变得可及且充满活力。
HeyGen提供哪些工具来创建动态工作坊？
HeyGen提供了一整套技术工具，包括可定制的模板和旁白生成，帮助您产生创意并制作动态工作坊。您可以轻松整合素材库中的多媒体，创造丰富的学习体验。
HeyGen适合创建数字素养资源吗？
当然，HeyGen非常适合开发引人入胜的数字素养资源。其从脚本到视频的功能和自动字幕确保教学材料清晰、品牌化，并使学习对更广泛的受众可及。
HeyGen能帮助整合技术到现有课程设计中吗？
是的，HeyGen通过允许您轻松创建包含AI虚拟形象的视频内容，促进将尖端技术整合到您的课程设计中。视频可以以各种纵横比导出，使其在不同平台上具有多功能性，并支持动手活动。