生产力培训视频生成器：扩展学习
在几分钟内创建引人入胜的培训视频，并使用强大的从脚本到视频功能扩展您的内容制作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工制作一个2分钟的入职视频，解释公司文化和基本流程。视觉风格应温暖宜人，采用HeyGen的AI虚拟形象制作的专业“说话头像”，配以友好的背景音乐和精确的字幕/说明文字，确保所有学习者的可访问性和信息保留，使其成为一个有效的“培训视频”。
制作一个90秒的宣传视频，面向电子学习内容创作者和L&D经理，展示如何高效“扩展视频制作”。该视频需要具有动态、现代的视觉美学，使用HeyGen的可定制模板和场景展示多样的模块示例，配以自信、专业的配音生成，吸引全球观众参与“电子学习”计划。
为IT专业人士开发一个45秒的教学片段，重点介绍一个高级工作流程优化工具。视频应具有简洁、极简的视觉设计和权威、清晰的AI生成配音，利用HeyGen的从脚本到视频功能将技术文档转化为引人入胜的内容，最终成为一个实用的“生产力培训视频生成器”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化培训内容的创建？
HeyGen利用先进的AI技术将文本转化为引人入胜的培训视频，具有逼真的AI虚拟形象和可定制的配音。这大大简化并加速了专业培训视频的制作，减少了时间和成本。
HeyGen的平台能否与现有的学习管理系统（LMS）集成？
是的，HeyGen支持强大的LMS集成，包括SCORM导出功能。这使得您的AI生成培训视频可以无缝部署到现有的电子学习平台中，确保高效的内容交付和跟踪。
HeyGen提供哪些视频编辑工具来定制AI生成的视频？
HeyGen提供了一个用户友好的界面，具有强大的视频编辑工具来设计场景、添加动画、整合媒体和使用预构建模板。用户可以自定义视觉效果并添加他们的标志，无需广泛的视频编辑技能即可创建精美的视频。
HeyGen如何帮助组织扩展多样化培训和入职计划的视频制作？
HeyGen通过作为一个强大的从文本到视频生成器，快速扩展视频制作。它能够快速制作引人入胜的内容，用于新员工培训、产品指南和其他专业培训需求，使得在多种语言中创建和更新视频变得容易。