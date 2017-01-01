制作培训视频：创建引人入胜的内容
通过从脚本到视频的功能，更快地生成高质量、经济实惠的员工培训视频，完美适用于L&D团队简化生产流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的教程，专为技术培训师设计，展示如何快速创建专业培训视频。这个制作培训视频的工具应采用指导性视觉风格，结合屏幕录制和注释图形，配以中性语调的精确、信息丰富的“语音生成”。叙述强调简化复杂程序以实现有效的知识传递。
开发一个简洁的30秒宣传视频，针对小企业主，展示生成高质量员工培训内容的经济效益。视觉美学应积极向上且充满活力，使用“模板和场景”快速组装出专业外观，配以充满活力和说服力的旁白。该视频应传达企业如何在创造有影响力的学习体验的同时节省时间和资源。
为市场营销和内部沟通专家创建一个精致的60秒视频，展示HeyGen作为AI视频生成器的强大功能。视觉方法应高度适应性，展示多样化的使用案例，具有无缝过渡和专业文本覆盖，同时利用“从脚本到视频”将书面内容转化为引人入胜的视频叙述，配以复杂的语音。目标是强调如何轻松将任何脚本转化为动态视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的培训视频？
HeyGen利用AI化身和丰富的培训视频模板，帮助您轻松制作引人入胜的培训视频。您可以通过动画场景和动态脚本自定义视频，确保您的员工培训内容对任何L&D团队都具有吸引力。
HeyGen提供哪些AI功能来开发生产培训视频？
HeyGen提供先进的AI功能，如逼真的AI化身和自然的AI语音旁白，以简化您的生产培训视频的创建。我们的AI视频生成器使您可以快速将脚本转化为专业内容。
我可以轻松自定义HeyGen中的培训视频模板吗？
是的，HeyGen提供了多种可品牌化的培训视频模板，完全可自定义。您可以轻松调整动画场景，整合品牌元素，并完善脚本以完美匹配您的员工培训目标。
HeyGen如何支持全球员工培训计划？
HeyGen通过其高效的一键翻译功能支持全球计划，使您能够为不同的观众本地化培训视频。此功能确保您的员工培训内容在全球范围内可访问且有效，增强知识共享。