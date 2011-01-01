在线产品视频制作工具，快速创建引人入胜的视频
使用我们先进的文本转视频功能，轻松创建令人惊叹的产品演示视频和视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的信息性产品演示视频，面向潜在客户和技术爱好者，解释如何使用一款新软件应用程序的独特功能。视频应具有简洁现代的视觉美感，配以清晰的屏幕录制和动画指示器，并伴有冷静专业的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，确保解释清晰明了，使任何人都能轻松理解您产品的复杂功能。
制作一个15秒的动态视频广告，针对社交媒体用户和冲动购买者，采用充满活力和快节奏的视觉风格，快速剪辑并配以时尚音乐。一个充满活力的AI化身应传递一个引人注目的口号并突出产品的吸引力。使用HeyGen的AI化身可以快速制作这个简短而引人入胜的广告，吸引注意力并立即激发对您产品的兴趣，作为AI产品视频生成器。
开发一个全面的60秒产品说明视频，针对B2B SaaS解决方案的商业决策者和专业人士，寻求高效解决方案。视觉风格应精致专业，采用动画图形和清晰的图标，并配以权威但亲切的旁白。通过利用HeyGen的模板和场景，您可以高效地构建叙述，清晰传达您复杂服务的价值主张。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品视频的制作？
HeyGen是一个AI产品视频生成器，能够高效地帮助您制作产品视频。我们的平台利用先进的AI技术，从概念到完成，简化了制作过程。
我可以使用HeyGen自定义我的产品视频吗？
可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，确保您的产品演示视频完美契合您的品牌。利用我们多样的视频模板、拖放编辑器和品牌控制，打造独特且引人入胜的内容。
HeyGen为引人入胜的产品视频提供了哪些高级功能？
HeyGen提供了一个AI工具包，包括语音生成和AI自动生成脚本，以增强您的产品说明视频。这些功能使您无需手动录制即可创建专业且引人入胜的叙述。
HeyGen如何帮助我制作社交媒体视频广告？
HeyGen是一个理想的在线产品视频制作工具，能够生成优化的高质量社交媒体视频广告。通过调整纵横比和快速导出选项，您可以高效地为各种活动创建视频内容。