产品视频制作器：快速创建惊艳的产品视频
通过AI驱动的产品视频提升您的产品营销并增加销售额，使用我们直观的文本到视频功能轻松从脚本生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
释放AI的力量来解释复杂的软件。为科技初创公司生成一个45秒的信息产品演示视频，使用简洁、现代的图形和专业的配音展示功能。通过使用HeyGen的逼真AI虚拟形象，您可以制作出引人入胜的产品演示视频，清晰地阐明功能并吸引目标受众。
需要在社交媒体上吸引注意力吗？为小企业主制作一个15秒的简短产品视频，展示一款创新产品，采用快速切换的视觉效果和流行音乐。借助HeyGen的高级配音生成功能，添加充满活力的旁白，让您的产品视频脱颖而出，推动各个平台的互动。
通过为创意机构和品牌制作一个60秒的精美产品视频，展示您品牌的独特故事。强调流畅的视觉效果、优雅的背景音乐和清晰的演讲。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将详细的脚本转化为引人入胜的故事，确保对产品视频的精确控制和深度定制。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品视频的制作过程？
HeyGen是一款直观的AI产品视频生成器，能够让用户轻松创建引人入胜的产品视频。我们的AI工具包简化了视频制作过程，使您能够快速将脚本转化为具有AI虚拟形象和专业配音的吸引人内容。
HeyGen是否提供产品视频模板的定制选项？
是的，HeyGen为所有产品视频模板提供广泛的定制选项。您可以使用品牌的独特标志、颜色和视觉效果个性化您的产品视频，确保每一段内容都完美契合您的品牌形象。
我可以使用HeyGen平台生成哪些类型的产品视频？
使用HeyGen，您可以生成多种高质量的产品视频，包括引人入胜的产品演示视频、社交媒体的动态宣传视频制作内容以及信息丰富的操作指南视频。利用AI语音和我们强大的媒体库，有效讲述您的产品故事。
HeyGen的AI虚拟形象能否提升我的产品视频内容？
当然可以，HeyGen的逼真AI虚拟形象能够通过自然且引人入胜的方式显著提升您的产品视频内容。轻松将专业配音和脚本与您选择的虚拟形象结合，创建适用于任何产品的动态演示。