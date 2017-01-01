高转化率销售的产品视频生成器
使用AI驱动的自动生成脚本制作令人惊叹的产品视频，实现快速、高转化率的内容创作。
设计一个30秒的引人注目的促销视频，针对早期采用者和科技爱好者。视频应具有充满活力、现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐，快速突出产品的创新功能。利用HeyGen的广泛“模板和场景”来简化创作，确保“快速创作工作流程”。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个简洁的45秒“产品演示视频”，解释一个新的SaaS平台的核心功能，面向B2B客户和潜在投资者。视觉和音频风格应清晰、信息丰富且专业，配以清晰、权威的“语音生成”。结合HeyGen的“AI化身”以引人入胜的方式呈现复杂信息，简化整体信息。
示例提示词2
为一个“电商产品视频”制作一个充满活力的15秒社交媒体广告，展示一个独特的时尚配饰，旨在吸引Z世代观众在TikTok和Instagram等平台上的注意。该视频需要动态、视觉丰富的美学，配以流行音乐和快速剪辑，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”来获取引人注目的视觉效果，并通过“纵横比调整和导出”适应不同平台。
示例提示词3
制作一个60秒的“操作指南视频”，演示DIY家居改进产品的组装过程，面向寻求实用解决方案的一般消费者。视觉风格应清晰、逐步且友好，配以平静、引导性的“语音生成”和显著显示的“字幕/说明”，以确保无缝的用户体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建吸引观众的引人注目的产品视频？
HeyGen通过AI赋能您制作动态、令人难忘的产品视频。利用我们现成的模板、AI化身和创意资产，讲述一个引人入胜的故事，有效地转化观众。
HeyGen的AI化身适合用于逼真的产品演示吗？
是的，HeyGen提供多样化的逼真AI化身，可以有效展示您产品的功能和优势。这些化身增强了您的产品说明视频，确保清晰、详细的视觉效果。
HeyGen提供哪些功能来简化和定制产品视频创作？
HeyGen通过直观的拖放编辑工具和庞大的可定制模板库简化内容创作过程。您可以轻松添加视觉效果、有意义的图像和完美的音轨，制作引人入胜的产品视频。
HeyGen是否提供AI驱动的脚本生成和人声语音用于产品视频？
当然。HeyGen提供AI驱动的自动生成脚本，以启动您的产品视频创作过程。您还可以利用我们超过50种语言的人声语音，结合完美的音轨，有效传达您的产品信息。